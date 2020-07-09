 

Центры «Точки роста» откроются в 10 школах Камчатки по нацпроекту «Образование»

09.07.2020, 9:53, Новости дня

В районах Камчатки в этом году откроют 10 центров «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование», сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«В прошлом году на Камчатке было создано семь таких центров. В этом году появится еще десять – на базе школ в Алеутском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском, Соболевском, Тигильском районах, еще один появится в Елизове, два в Вилючинске и один в Палане», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

На создание 10 центров регион получит более 11 млн рублей субсидии из федерального бюджета.

«Цель создания центров образования «Точка роста» – расширить возможность получения качественного современного образования школьниками, которые проживают в отдаленных районах», – пояснили в пресс-службе.

На Камчатке также действует региональный проект «Успех каждого ребенка», цель которого сделать доступным получение качественного образования для детей, проживающих в сельской местности. В его рамках до конца года в девяти школах пяти районов края будет создано 399 новых мест в учреждениях дополнительного образования детей. Появится мобильный технопарк «Кванториум».

Регион также получил около 200 млн рублей из федерального бюджета на обновление материально-технической базы 89 общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

Всего в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году на Камчатке реализуется шесть региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Поддержка семей, имеющих детей» и «Социальная активность».



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