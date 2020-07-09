Жители Чукотки присоединились к акции «Сад памяти»

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09.07.2020, 9:48, Новости дня

Несколько лиственниц высадили участники акции «Сад памяти» в чукотском городе Билибино, округ стал 84 регионом России, где прошло памятное мероприятие, сообщил один из организаторов акции Юрий Петухов.

Несмотря на то, что в данный момент на Чукотке идет третий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, акцию провели максимально безопасно.

«Сегодня мы высадили три дерева в Билибино на Аллее славы – неподалеку от портретов наших ветеранов. И я рад и горд, что и наш округ присоединился к большому и важному делу – таким образом увековечить память наших героев», – передает ТАСС слова Петухова.

Акция «Сад памяти» была задумана как способ почтить павших в боях за родину. Всего планировалось высадить 27 млн деревьев по числу погибших на фронтах в годы Великой Отечественной войны, на данный момент высажено уже около 26,7 млн деревьев.

С инициативой создать живой памятник каждому из погибших в год 75-летия Победы выступили общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Президент РФ Владимир Путин, который объявил 2020 год Годом памяти и славы, поручил Минприроды РФ проводить международную акцию каждый год.



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