СБ ООН отверг российскую резолюцию о маршрутах поставки помощи в Сирию

09.07.2020, 9:42, Новости дня

НЬЮ-ЙОРК – России не удалось провести в Совете Безопасности ООН резолюцию о прекращении гуманитарного доступа из Турции в северо-западные районы Сирии, из-за чего гуманитарная операция и миллионы нуждающихся сирийцев оказались в неопределенном состоянии.

Предложенный Москвой проект предусматривал закрытие одного из двух оставшихся пограничных переходов для доставки гуманитарной помощи, а работу второго предлагалось продлить только на шесть месяцев.

Однако это предложение не получило поддержки в Совете Безопасности: из 15 членов за него проголосовали лишь Россия, Китай, Вьетнам и ЮАР. Семь членов совета проголосовали против, четверо воздержались.

Это уже второе голосование по данному вопросу за последние два дня.

Во вторник Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии, который поддержали остальные члены совета. Проект предполагал продление мандата на работу обоих погранпереходов на один год.

В совместном заявлении после голосования Бельгия и Германия отметили, что они проголосовали против российского предложения, поскольку оно не удовлетворяет базовым требованиям, на которых настаивали ООН и гуманитарные организации.

«По-прежнему ясно одно: миллионы людей полагаются на Совет Безопасности, чтобы он разрешил как можно более широкий гуманитарный доступ, – говорится в их заявлении. – Этот совет несет ответственность перед сирийским народом и гуманитарными работниками, которые его поддерживают».

Москва, будучи верным сторонником президента Сирии Башара Асада, заявила, что вся гуманитарная помощь должна проходить через Дамаск и оттуда доставляться в другие районы страны.

«Цель данного текста – не поддержать сирийцев, которые страдают от девяти лет войны и химических атак, – заявил посол Эстонии в ООН Свен Юргенсон, голосовавший против резолюции. – Вместо этого, этой резолюцией Россия пытается выкрутить руки членам Совета Безопасности, заставляя их работать на достижение политических и военных целей Москвы».

Мандат работы пограничных переходов истекает в пятницу, и еще есть время достичь консенсуса.

Посол США в ООН Келли Крафт провела работу с коллегами по Совету Безопасности, чтобы отвергнуть российский проект резолюции.

«Это противостояние хорошего и плохого, правильного и неправильного, и правильно будет проголосовать против российского текста, – заявила Крафт Reuters. – Мы говорим о разнице между жизнью и смертью для миллионов сирийцев».