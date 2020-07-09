 

Литва запретила вещание RT

09.07.2020, 9:42, Новости дня

Литовский медиа-регулятор сообщил о запрете на вещание российского телеканала RT, который вступил в силу в четверг.

На прошлой неделе аналогичное решение приняла соседняя Латвия.

Комиссия по радио и телевидению Литвы заявила, что в своем решении следовала рекомендациям министерства иностранных дел закрыть канал, отметив, что человек, который, как утверждается, контролирует RT, Дмитрий Киселев, в настоящее время внесен в «черный список» ЕС.

«Решение мотивировано не нарушениями, а тем фактом, что Киселев включен в список лиц, в отношении которых введены санкции ЕС. Такое же решение было принято в Латвии, а теперь в Литве», – заявил председатель литовской комиссии Мантас Мартишюс

Киселев включен в санкционный список ЕС за его предполагаемую роль в пропагандистских усилиях Кремля в поддержку российской аннексии украинского Крыма в 2014 году.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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