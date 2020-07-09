Ученые доказали, что причиной депрессии является вирус

09.07.2020, 9:30, Новости дня

Ученые Медицинского университета Дзикэй обнаружили и смогли доказать, что причиной депрессии является вирус, рассказал профессор Кадзухиро Кондо.

Кондо рассказал, что «всего есть восемь видов герпеса», в Медицинском университете Дзикэй занимаются «шестым видом вируса герпеса человека», чья особенность, «как и других типов герпеса, в том, что он живет в организме человека всю жизнь, 100% людей являются носителями вируса герпеса человека шестого типа», передает РИА «Новости».

«Обычно он прячется в крови. При стрессе или усталости его количество увеличивается и он проявляется и в слюне. Через нос он пытается проникнуть в мозг, чтобы заразить его. Между мозгом и задней частью полости носа есть обонятельная луковица. Вирус заражает ее. После этого вирус опять переходит в латентное состояние», – рассказал профессор.

После этого вирус (его ген SITH-1) производит белок, так называемый протеин SITH-1. Он начинает направлять в клетки кальций. От чрезмерного количества кальция клетка умирает. В опытах на мышах ученые выяснили, что при искусственном введении этого гена в обонятельную луковицу, ее клетки стали умирать.

«Обонятельная луковица играет важную роль в мозге, она связана и с эмоциями. Поэтому когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции. Например, накапливается стресс. Стресс – это реакция на внешние возбудители: занятость на работе, неприятности. Это реакция мозга. И вот эта реакция становится чрезмерной. Реакция мозга на стрессовые ситуации является причиной депрессии – это все знают. Это происходит из-за протеина SITH-1. Из-за того, что он убивает клетки обонятельной луковицы, мозг чрезмерно реагирует на стресс. Это является причиной депрессии», – сообщил Кондо.

В ходе эксперимента выяснилось, что если у человека был обнаружен этот протеин, то риск возникновения депрессии у него возрастает в 12 раз. У 80% людей с подтвержденной депрессией найден данный протеин.

Вместе с тем перед учеными встала задача найти способ выяснять концентрацию этого протеина, проявляющего себя в мозге. Кондо признается, что это был один из самых сложных моментов в исследовании, но на помощь пришел сам организм человека.

Протеин SITH-1 не может самостоятельно направить кальций в клетку, чтобы убить ее, ему требуется помощник и сообщник – еще один протеин (CAML). Они образуют соединение, которое и направляет чрезмерные дозы кальция в клетку. Однако и организм не пускает все на самотек, а пытается бороться – в результате в крови появляются специфические антитела, которые можно считать своеобразными маркерами на это соединение.

«Если мы обнаружим в крови специфические антитела на форму этого соединения, мы сможем сделать вывод, что протеин SITH-1 уже находится в обонятельной луковице, соединился с протеином CAML и отправляет в клетки кальций. То есть мы сможем узнать об этом косвенным путем», – рассказал ученый.

Из всех открытых ранее генов, влияющих на депрессию, открытие японских ученых указывает, по их мнению, на самый мощный по степени влияния ген.

«Косвенно на основе анализа крови мы можем узнать, что у этого человека высок риск депрессии или он уже ею страдает. Теперь мы можем цифрами показать, что человек находится в состоянии депрессии. Мы выяснили, что 80% людей с депрессией испытывают влияние SITH-1. То есть если анализ покажет положительную реакцию на SITH-1, мы можем сказать, человеку, что у него депрессия. У человека с депрессией концентрация антител будет намного больше, чем у здорового. У здорового человека содержание антител на SITH-1 будет низким – около 2-4, а у человека, подверженного депрессии, этот показатель будет выше 20», – подчеркнул профессор.

Повышенная концентрация в крови антител, косвенно говорящих о том, что соединение двух протеинов начало убивать клетки, обнаруживается не только у людей с ярко выраженными симптомами депрессии – это проявляется и у тех, кто чем-то угнетен, то есть механизм позволяет обнаружить депрессию на самых ранних стадиях.

«Раньше депрессия не считалась болезнью. Так вот сейчас мы впервые нашли причину возникновения депрессии. Если двигаться дальше в этом направлении исследований, мы сможем выяснить механизм депрессии и создать лекарство от нее. Это первый шаг и это большое открытие», – считает Кондо.

Он пояснил, что когда говорят о связи депрессии с недостатком дофамина и серотонина, то речь идет не о причине, а об описании течения болезни, ее проявлении – «у людей с депрессией это происходит так, наблюдаются такие процессы».

Подчеркивается, что версии о том, что причиной депрессии может быть вирус, высказывались и ранее, но все эти исследования оказались бездоказательными и не дали результата.

«Мы смогли впервые получить доказательства этого (что причина – вирус). Если не знать причины, то мы не сможем выработать лекарство. Теперь мы знаем причину. Мы знаем, что в слюне увеличивается содержание вируса герпеса человека-VI, он заражает обонятельную луковицу и выделяется SITH-1. Значит, мы можем думать о том, как сделать, чтобы из слюны вирус не попадал в мозг. Все это становится возможным», – заключил ученый.

Ранее врач назвала признаки «карантинной депрессии».