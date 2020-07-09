В Москве появился нападающий на женщин маньяк

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09.07.2020, 9:30, Новости дня

Московские полицейские последнюю неделю ловят сексуального маньяка, который преследует женщин на юго-западе Москвы. На счету извращенца из Южного Бутово как минимум восемь эпизодов, сообщили СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец», первые заявления от пострадавших женщин стали поступать в ОМВД на прошлой неделе. Сначала мужчина караулил жертв в местном парке, а потом стал подстерегать на улицах. Так, нападения зафиксированы на Южнобутовской улице и Чечерском проезде.

Все жертвы – припозднившиеся домой молодые женщины. Преступления совершаются в промежуток с 23.00 до 3.00. Сначала маньяк некоторое время преследует ничего не подозревающих дам, а потом нападает со спины и залезает руками под нижнее белье. Женщины дают отпор и извращенец убегает. Его поступки квалифицируются как насильственные действия сексуального характера.

Как-то преступника пытался поймать муж одной пострадавшей. Он погнался на злодеем, но незнакомец оказался шустрее.

Как пишет газета, 30 июня схожий случай был зафиксирован в Битцевском лесопарке: некий мужчина напал днем на двух женщин. Он выскочил из-за кустов абсолютно голый, дамы подняли крик. Они успели разглядеть обидчика – лет 30, блондин с голубыми глазами в узких квадратных очках. Битцевский лесопарк недалеко от Южного Бутово и способ преступления идентичен, так что вполне возможно речь идет об одном и том же человеке.

Пока маньяк не задержан, и в последние два дня нападений не зафиксировано.

Напомним, в июне 2017 года полицейские задержали 36-летнего гражданина Таджикистана, который в конце мая изнасиловал в лесополосе возле станции метро «Медведково» в Москве 19-летнюю девушку.



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