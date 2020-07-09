В «Роскосмосе» создали инновационное устройство экстренной связи без мобильной сети

09.07.2020, 9:30, Разное

Специалисты «Роскосмоса» создали уникальное инновационное коммуникационное устройство. С его помощью можно осуществлять экстренную связь без наличия мобильной сети, а также передавать разного рода контент.

В акционерном обществе «Гонец», входящем в «Роскосмос», разработан инновационный девайс, который можно будет применять в условиях отсутствия покрытия традиционными наземными мобильными сетями. Изобретенный аппарат отправляет файлы и СМС, а также устанавливает голосовую связь через спутниковые устройства «Гонец-М». Кейс для работы содержит специальную антенну, модуль для WiFi и накопитель энергии. Передача данных осуществляется посредством подключения смартфона к WiFi-сети кейса. Для этого используется фирменное приложение компании.

Любую информацию можно доставить адресату как через смартфон, так и посредством любого другого мобильного девайса. Причем степень важности сообщений можно дифференцировать дополнительно. Сейчас производитель сотрудничает с разработчиками мобильных приложений, новая программа превратит любой телефон в своего рода рацию.

Разработанная российскими инженерами система «Гонец» является единственной в стране низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи. Ее предназначение состоит в глобальном обмене разнообразными типами данных как со стационарными, так и с подвижными объектами. Дополнительно система организовывает ретрансляционные каналы разных целей.