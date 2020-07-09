Сколько ярославцев ушли на кредитные каникулы за 3 месяца?
 

Сколько ярославцев ушли на кредитные каникулы за 3 месяца?

09.07.2020, 9:32, Детали
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Кредитные каникулы для ярославцев: итоги первых 3-х месяцев.

Прошло 3 месяца с момента, когда первые ярославцы пожелали уйти на кредитные каникулы. Напомним, закон, который начал действовать с начала апреля, предусмотрел «передышку» в выплатах по кредитам и займам на 6 месяцев с переносом платежей на более поздний срок.

Такая возможность была предоставлена как физическим лицам, так и субъектам МСП. Кроме кредитных каникул, банки и микрофинансовые организации (МФО) предлагали клиентам собственные программы реструктуризации, то есть сокращение размера платежа до приемлемого для клиента в новых жизненных обстоятельствах. Насколько активно жители региона и ярославский бизнес этими возможностями пользовались?

На 30 июня от жителей Ярославской области в банки и МФО было подано больше 17 тысяч заявлений по поводу проблем с погашением кредита/займа.

Почти 11 тысяч заемщиков получили содействие от кредиторов в виде предоставления кредитных каникул (15% от числа заявителей) и сокращения объемов платежей (85%). Что касается ярославского бизнеса, то доля «каникуляров» от общего числа обратившихся заемщиков здесь выше – 60%. А всего в банки и МФО подали заявки 1340 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одобрено почти 1000 обращений (около 75% из рассмотренных) на сумму кредитов в 6 млрд 785 млн рублей.

– Однозначно можно сказать, что предложенные меры поддержки заемщиков в условиях пандемии в нашем регионе работают. К каждому заявителю кредиторы подходят индивидуально и предлагают тот или иной вариант помощи в зависимости от обстоятельств заёмщика, – прокомментировал итоги 3-х месяцев управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев и напомнил, что подать заявку на кредитные каникулы можно вплоть до 30 сентября 2020 года.



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