За сутки в Украине было проведено около 30 тыс. тестирований на коронавирус

09.07.2020, 9:25, Новости дня

За сутки в Украине коронавирус выявили у 48 детей и 56 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 3682 ребенка и 7148 медработников.

За указанный период госпитализировано 222 человека. Было проведено 29 261 тестирование, в том числе 13 938 методом полимеразной цепной реакции и 15 323 теста на антитела (ИФА-тесты).

Больше всего новых случаев было зафиксировано во Львовской (119), Ровенской (76), Закарпатской (89) областях и в Киеве (93).

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 810 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 51 224, скончались 1327 человек, выздоровели 23 784 пациента с COVID-19.