Пожары в Луганской области. Из-за сильного ветра огонь перебросился на новые участки леса

09.07.2020, 9:25, Новости дня

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров, которые бушуют в Новоайдарском районе с 6 июля, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

“Из-за сильного порывистого ветра переменных направлений огонь распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Ориентировочная площадь пожара составляет 5 тыс. га”, – отметили в правительстве.

В тушении пожара участвуют более 1,6 тыс. человек и 200 единиц техники. “Основные силы и средства сосредоточены на защите населенных пунктов, создании минерализованных полос и тушении отдельных очагов пожара”, – говорится в сообщении.

Пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметил, что в связи с пожарами за медицинской помощью обратился 71 человек, 34 из них госпитализированы (в том числе 14 детей). По состоянию на утро 9 июля подтверждена гибель пяти человек.

По данным службы, пожаром уничтожено 23 дома в Смоляниново и 80 дачных домов в кооперативе “Волчье озеро”.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Накануне вечером областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала лесные пожары чрезвычайной ситуацией регионального уровня.