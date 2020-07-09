Ученые нашли связь между появлением депрессии и вирусом

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09.07.2020, 9:17, Разное

Ученые из Японии обнаружили связь между вирусом герпеса и развитием депрессии у человека. Оказалось, что шестой тип данной инфекции всегда присутствует в организме, поражая клетки обонятельной луковицы, герпес способен влиять на эмоции.
Сотрудник Медицинского университета Дзикэй Кадзухиро Кондо отметил, что во время стресса шестой тип герпеса пытается проникнуть в мозг. Для этого он заражает клетки обонятельной луковицы. Когда ее клетки погибают, у человека может измениться настроение, поскольку обонятельная луковица отвечает за эмоциональный фон человека.

Специалисты полагают, что данное открытие поможет создать эффективный препарат против депрессии. Для борьбы с герпесом в организме вырабатываются специальные антитела, убивающие белок вируса кальцием. Ученые хотят использовать данные антитела в разработке антидепрессивного лекарства.



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