 

В Хабаровске назвали фейком указ о назначении врио главы края

09.07.2020, 9:08, Новости дня

Указ о назначении врио губернатора Хабаровского края Анатолия Латухина вместо Сергея Фургала, которого задержали в четверг по подозрению в организации убийств, является фейком, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В четверг в соцсетях появился указ от 9 июля, якобы подписанный главой государства, о назначении врио губернатора края Анатолия Борисовича Латухина.

«Это фейк», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Он отметил при этом, что человек с такими фамилией и именем работает в одном из управлений правительства края.

Напомним, в четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Задержанного Фургала отправили в Москву. 

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко назвала его «очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края».



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