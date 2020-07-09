Эксперт Fox News успокоил американцев – носить маски годами не придётся, но отказывать от них рано

09.07.2020, 8:57, Новости дня

Хотя медицинские маски и не являются абсолютно надёжным средством защиты от коронавируса, они как минимум могут выступать как барьер для патогена, если их будут использовать уже заразившиеся люди, заявил в эфире Fox News внештатный медицинский эксперт канала Марк Сигел. Сигел отдельно обратился к жителям штатов, власти которых не стали вводить обязательного ношения масок, отметив, что им стоит проявить личную ответственность и не отказываться от дополнительной защиты.

По словам ведущего эксперта в области здравоохранения, американцам, вероятно, придётся носить защитные маски ещё очень долгое время. Старший научный сотрудник Центра безопасности в области здравоохранения Джона Хопкинса заявил, цитирую: «Мне кажется, что нам ещё несколько лет придётся жить — надеюсь, счастливо — с необходимостью носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования».

С нами на связи — доктор Марк Сигел, профессор медицины Медицинского центра Лангона при Университете Нью-Йорка и внештатный обозреватель Fox News. Доктор Сигел, пандемия испанского гриппа 1918 года длилась два года. Как считаете, нам что, придётся носить маски столько же?

МАРК СИГЕЛ, обозреватель Fox News: На самом деле, я не думаю, что придётся носить маски так долго, и на это, Эрик, есть несколько причин. Во-первых, мы надеемся создать вакцину, которая, понятное дело, очень поможет в борьбе с COVID-19. Мы надеемся, что вакцина позволит достичь определённого уровня коллективного иммунитета — а учитывая, насколько заразен этот вирус, этот уровень должен будет составить более 50 процентов от населения США, которым придётся либо переболеть, либо привиться.

Но главная проблема заключается в том, насколько полезно ношение масок. Лично я считаю, что они защищают, считаю их полезными, и сам ношу маску. Разумеется, я должен носить маску, так как я медик, но я надеваю её и в общественных местах. Думаю, она предоставляет дополнительную защиту.

Вместе с тем мне кажется, что наиболее важно именно соблюдение социальной дистанции. Потому что если вы стоите на расстоянии двух метров или даже больше двух метров, вы не можете заразиться от кого-то, кто кашляет или чихает, не зная, что болен коронавирусом.

Маска защищает в том случае, если её надел заболевший человек, который кашляет и не знает, что у него COVID-19. Впрочем, исследований, подтверждающих эффективность масок, нет. Так что я их называю «вишенкой на торте социального дистанцирования». Поэтому, как мне представляется, тот старший научный сотрудник Центра безопасности в области здравоохранения Джона Хопкинса оценил пользу этих ограничений не в том порядке. И кстати, если вы надеваете маску, она должна быть чистой, необходимо менять её и носить, целиком закрывая лицо.

Я хотел сказать, что ряд исследований показали, что заразить можно, не только кашляя или чихая, но и просто дыша, общаясь, разговаривая и даже когда поёшь. То, что мы выдыхаем, остаётся в воздухе, и в таком случае маска может защитить. Что вы, как доктор, скажете тем людям, кто отказывается носить маски, в четырёх штатах: Монтана, Южная Дакота, Айова и Висконсин, где местные власти не ввели обязательное ношение масок. Что же вы скажете людям, которые по-прежнему выступают против ношения масок?

МАРК СИГЕЛ: Эрик, опять же, я — целиком и полностью за ношение масок, ведь маска защищает остальных людей от вас, если вы вдруг заражены, она выступает таким барьером. А этим людям скажу вот что — маски вам следует всё-таки носить. Предписания властей — это, конечно, хорошо, но люди должны носить маски не из-за этих предписаний, а по соображениям личной ответственности. Самое важное — это социальное дистанцирование, а следом идут маски; маски — это не идеальное решение, но они всё-таки что-то дают. Ведь человек может быть заражён, сам того не зная — он может ещё не ощущать симптомов и ощутить их только через несколько дней, но знать об этом сейчас он не будет. Сейчас маски следует носить всем, особенно в наиболее «тяжёлых» районах.

Итак, таков совет доктора Сигела. И кстати, о «тяжёлых» районах — а у нас ведь скоро школы открывают. Что же с ними делать? Давайте послушаем губернатора Эндрю Куомо, который поделился кое-какими опасениями.

ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Мы, разумеется, очень хотели бы открыть школы — как повлияет нынешняя ситуация на учеников, на социализацию учеников помоложе и так далее, никому не известно, и мы хотим по целому ряду причин вернуть детей в школы. Однако мы не заявим, что детей пора возвращать в школы до тех пор, пока не будем знать наверняка, что это безопасно.

Что посоветуете родителям, доктор?

МАРК СИГЕЛ: Во-первых, Эрик, нужно для начала разобраться, идёт ли речь о «тяжёлом» районе или нет. В Нью-Йорке дела сейчас идут очень хорошо, там мы интенсивность распространения очень сильно сбили — за последние сутки во всём штате Нью-Йорк обнаружили лишь 500 новых случаев. Поэтому, на мой взгляд, Нью-Йорку и правда стоит задуматься о том, чтобы открыть школы. Ведь, как известно, смертность среди самых молодых крайне низка — для людей моложе 44 лет она составляет менее 4 процентов, так что у детей, даже если они и заражаются коронавирусом, заболевание протекает в очень мягкой форме. К тому же мы можем научить детей соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски, соблюдать личную гигиену, мыть руки и использовать обеззараживающие средства.

Другая проблема в данном случае — учителя. А об учителях я хотел бы сказать вот что — и этого раньше никто не говорил: лично я, как врач, нахожусь на передовой, принимая пациентов, да и официанты тоже находятся на передовой в ресторанах, и я хочу, чтобы о том же попросили и учителей. Учителя будут на передовой, но они должны учить детей, а чтобы на самом деле учить, нужно личное присутствие. Так что я считаю, что школы надо открыть.

С нами был Доктор Сигел. Вы как раз уложились в выделенное нам время.

Дата выхода в эфир 07 июля 2020 года.