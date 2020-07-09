 

Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 62 человек

09.07.2020, 8:53, Новости дня

Проливные дожди, обрушившиеся на Японию, привели к гибели 62 человек, повреждены более 4,7 тыс. домов в 22 префектурах, информирует телеканал NHK.

По данным канала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.

Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что по состоянию на 6.30 утра (00.30 по мск) четверга от ливней пострадали 4 тыс. 711 домов, передает «Интерфакс».

Чиновники агентства предупредили, что число поврежденных домов может вырасти, так как ожидается усиление дождей в западной и восточной частях страны.

Сообщается также, что эвакуация для 230 тыс.человек объявлена на японском острове Кюсю в связи с опасностью наводнений, разливов рек и оползней, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду сообщалось, что в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Японии погибли, по меньшей мере, 58 человек, многие числятся без вести пропавшими.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Рада назначит три новых министра и вице-премьера до конца недели – Арахамия

28.05 / Московская биржа открылась ростом

28.06 / Трамп назвал причину выхода РФ из «Большой восьмерки»

07.06 / Индия заявила, что Дели и Пекин «мирно» урегулируют пограничный спор

03.07 / СК начал вести дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

09.05 / В Украине антирекорд по смертности от COVID-19, вступительную кампанию перенесли. Главное за день

01.06 / Жир для мозга, или почему семечки не подпрыгивают на сковородке

01.06 / Журналисты DW попали под обстрел полиции в Миннеаполисе

26.06 / Отвлекающий манёвр Пхеньяна — Times об обострении ситуации на полуострове, чтобы меньше говорили о здоровье вождя

13.06 / Программа Ролан Гаррос будет сокращена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска