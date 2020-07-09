 

Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне признаков восстановления спроса

09.07.2020, 8:53, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром показывают разнонаправленную динамику на фоне признаков восстановления спроса в США, при этом находясь под давлением опасений возобновления карантинных мер.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,05% – до 43,31 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,1% – до 40,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране неожиданно снизились на 1,9% – до 251,7 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя. При этом коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 июля, поднялись на 5,7 млн баррелей, или на 1,1%, и составили 539,2 млн баррелей.



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