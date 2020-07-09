Мнение: Страна во власти урок

09.07.2020, 8:39, Разное

Задержан губернатор Хабаровского края Фургал. Его подозревают не в банальной коррупции (обычная история для глав российских регионов), а в организации убийств и покушения на убийство ряда предпринимателей в составе ОПГ в 2004 -2005 гг.

Почему это страшное обвинение против губернатора-жириновца, депутата Госдумы в 2007-2018 гг., а до этого члена хабаровского ЗакСа в 2005-2007 гг. выдвинули только сейчас? Спустя 15 лет?

Намек от АП всем несистемным кандидатам в преддверии сентябрьских выборов – лучше не соваться? А еще двум оппозиционным губернаторам, выигравшим выборы в 2018 году, – коммунисту Коновалову (Хакасия) и жириновцу Сипягину (Владимирская область) – уйти самим, не дожидаясь уголовки?

С Фургалом расплачиваются за низкий результат голосования по обнуляжу Путина: 62,28% «за» и 36,64% «против»? Тогда на выход в первую очередь должны были отправить врио главы Ненецкого АО, где «против» проголосовало большинство. Но в Кремле-то знают, что весь этот 78-процентный всероссийский одобрямс – чистая фикция.

Или, учитывая, что оперативное сопровождение по делу Фургала ведет ФСБ, чекисты снова и снова показывают, кто в стране хозяин? И видео силовых задержаний теперь будут главными новостями России?

Если же безоговорочно верить новостям только последних дней, то, слегка перефразируя покойного Доренко, можно констатировать: «Страна во власти урок». Губернатора региона размером в две Франции обвиняют в убийстве; очередного замминистра (на сей раз науки) – в хищениях в особо крупном размере; советника госкорпорации, бывшего журналиста кремлевского пула – в шпионаже.

Вспоминается анекдот 20-летней давности об интервью Ларри Кинга у Путина. «Ваша лодка утонула, ваша башня сгорела. А что случилось с вашим президентом? Он умер?!»

Нет, он обнулился.

Все начинается сначала…

СерпомПо