ФБР назвало Китай главной угрозой США

09.07.2020, 8:30, Новости дня

Глава американского ФБР Кристофер Рэй назвал Китай самой большой долгосрочной угрозой для США и обвинил его в попытках украсть американские государственные секреты.

По его словам, правительство Китая начало преследование китайских граждан, живущих за границей, принуждая их вернуться, передает ИноТВ со ссылкой на Business Insider.

Рэй отметил, что Китай несет «самую большую угрозу для информации и интеллектуальной собственности США, а также для устойчивости американской экономики в долгосрочной перспективе».

В частности, по словам Рэя, Китай пользуется услугами тайных агентов для кражи секретной информации посредством программы вербовки под названием «Тысяча талантов», а также с помощью хакеров крадет корпоративные и личные данные, чтобы ускорить развитие искусственного интеллекта в стране.

«Китайское правительство ведет широкомасштабную, комплексную кампанию по воровству и оказанию пагубного влияния, и оно может проводит ее с авторитарной эффективностью. Они расчетливы. Они настойчивы. Они терпеливы. При этом они не следуют праведным ограничениям, свойственным открытому демократическому обществу или же принципам верховенства права», – подчеркнул глава ФБР.

Также он отметил, что ФБР теперь каждые 10 часов открывает новое дело о контрразведке в Китае. А из почти 5 тыс. случаев активной контрразведки почти половина связана с Китаем.

Глава ФБР упомянул программу под названием «Охота на лис», которая, по его словам, ориентирована на китайских граждан, живущих за границей, которые рассматриваются как угрозы китайскому правительству.

«Китайское правительство хочет заставить их вернуться в Китай, и его тактика просто шокирует. Например, когда правительство не смогло обнаружить одной цели программы, оно отправило эмиссара с визитом в семью этой цели, находящейся в США. Какое же сообщение им передали? У жертвы оставалось два выхода: либо немедленно вернуться в Китай, либо свести счеты с жизнью», – сообщил Рэй.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что отношения с США сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет». Кроме того, в июне США ввели санкции против Китая за действия в отношении Гонконга. Тогда же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае.