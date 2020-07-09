 

Двойное тестирование позволяет предсказывать тяжелое течение COVID-19

09.07.2020, 8:30, Разное

Ученые выяснили, каким образом можно оценить предрасположенность пациента к тяжелой форме коронавирусной инфекции. Для этого ему надо сделать двойное тестирование: ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ИФА (иммуноферментный анализ).
По словам сотрудников Университета науки и искусств китайской провинции Хубэй, первый тест позволяет обнаружить присутствие коронавируса, второй тест показывает наличие антител типа IgM, с помощью которых организм борется с инфекцией. Такие антитела находят не у всех, а лишь у 82,2% зараженных. У остальных болезнь COVID-19 протекает в тяжелой форме, поэтому пациентов кладут в палату интенсивной терапии.

Российские специалисты высоко оценили методику коллег из Китая, но считают, что необходимо масштабное исследование. Так, сотрудница Института X-Bio Тюменского госуниверситета Мария Орлова отметила, что подобные тесты могут оказаться эффективными при обследовании лиц пожилого возраста, поскольку они находятся в группе повышенного риска.



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