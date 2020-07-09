 

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве

09.07.2020, 8:23, Разное

Момент задержания губернатора Сергея Фургала по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе убийства и покушения на убийство, попал на видео. Оперативная съемка запечатлела, как вооруженные правоохранители настигли главу Хабаровского края возле его внедорожника, блокировали и провели обыск.

В рамках расследования дела о серии убийств, помимо Сергей Фургала, задержаны четверо активных участников группировки. Им предъявлены обвинения. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения губернатору и обратиться в суд для избрания ему меры пресечения.

Следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств преступной деятельности группировки, продолжаются. Правоохранители проверяют причастность членов банды к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского края и Амурской области.

По сообщениям журналистов, задержание губернатора Сергея Фургала произошло утром 9 июля, когда он собирался на работу. Чиновника собираются отправить в Москву.



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