Метеорологи предупредили об изменениях климата в ближайшие годы

09.07.2020, 8:16, Новости дня

Среднегодовая глобальная температура будет как минимум на 1 градус Цельсия выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов в каждые из ближайших пяти лет, и может превысить 1,5 градуса, через год, говорится в новом климатическом прогнозе, опубликованном Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

По данным экспертов ВМО, средняя температура на Земле уже превышает 1 градус по сравнению с доиндустриальным периодом. При этом последний пятилетний период был самым теплым за последние пять лет.

«Данное исследование показывает, что перед нами стоят сложные задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата – удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальным периодом и продолжать усилия по ограничению повышения температуры еще больше – до 1,5 градусов Цельсия», –передает РИА «Новости» слова генерального секретаря организации Петтери Тааласа.

Прогноз ВМО при этом не учитывает изменения в выбросах парниковых газов и аэрозолей в результате пандемии COVID 19.

«ВМО неоднократно подчеркивала, что промышленный и экономический спад в результате пандемии COVID-19 не является заменой устойчивых и скоординированных действий в области климата. В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», –отметил генсек ВМО.

По его словам, несмотря на то, что COVID-19 оказал негативный эффект на мировую экономику, государства должны воспользоваться возможностью и включить меры по борьбе с изменением климата в свои программы по восстановления после пандемии.

Напомним, в четверг в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, днем температура воздуха в городе составит 19–21 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 10 градусов.