Задержанного Сергея Фургала отправили в Москву

09.07.2020, 8:08, Новости дня

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный в ночь на 9 июня, отправлен в Москву, сообщил близкий к следствию источник.

«Фургал отправлен в Москву из Хабаровска», – сказал РИА «Новости» источник.

В судах Центрального и Железнодорожного районов сообщили, что дело в отношении губернатора на избрание меры пресечения к ним не поступало.

По данным сервиса FlightRadar, в четверг запланировано два рейса из Хабаровска в Москву – на 11.52 и 11.56 (04.52 мск и 04.56 мск). Время полета составит приблизительно 7,5 часа.

Между тем дальневосточные СМИ сообщили, что дело Фургала может быть продолжением уголовного дела против его бывшего делового партнера, экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.

В ноябре 2019 года одного из учредителей компании «Торэкс» Николая Мистрюкова арестовали по подозрению в убийстве. Его и еще трех фигурантов подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004 году.

После ареста Мистрюкова в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По данным источников в правоохранительных органах, обыски были связаны с компанией «Торэкс».

Тогда секретарь губернатора Надежда Томченко сообщала, что некоторые источники связывают имя Фургала с деятельностью завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре и группой «Торэкс».

Напомним, в четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко назвала его «очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края».