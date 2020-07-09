Мнение: О самой провальной ставке в борьбе с коронавирусом

09.07.2020, 7:54, Разное

Да, лето, жара, солнце. Но всё же зря все так расслабились по отношению к новому #коронавирус­у. Он никуда не исчез, просто затаился на время. А где-то уже и вновь разбушевался, как в #США. Пока вспышка охватывает в основном новые штаты, тогда как в переболевшем Нью-Йорке всё спокойно… Надолго ли?

Свежие исследования учёных проливают луч света на этот мрачный вопрос.

Хотя и не слишком обнадёживают, к сожалению.

Как известно, Испания пережила одну из самых мощных вспышек CoVID-19 в мире. И теперь разбирается с последствиями. Исследователи из Университета Хуана Карлоса предложили членам 35 883 семей из национальной случайной выборки пройти тестирование на наличие антител к SARS-CoV-2. От общего числа членов этих семей, 75% были протестированы. И казалось, что в среднем по стране лишь около 5% населения имели определяемый уровень антител. Выше всего их доля была в регионах, в большей степени затронутых эпидемией CoVID-19, а также среди работников здравоохранения и лиц молодого и среднего возраста. Иными словами, даже масштабная общенациональная вспышка с высоким числом заболевших и погибших не привела к достижению значимого коллективного иммунитета.

Аналогичное разочарование переживают и шведы. Несмотря на все их героические жертвы, коллективный иммунитет формируется крайне медленно. По данным частной шведской компании Werlabs, по результатам анализа 50 тыс. тестов, сделанных за последние шесть недель (с конца апреля по середину июня) в агломерации Стокгольма, антитела к коронавирусу обнаружены у 14% сдавших пробы людей. В других крупных городах страны результат ещё ниже: в Гетеборге 11,5%, а в Мальме лишь 5%. В среднем по стране антитела обнаруживаются у одного из 10 проверенных.

При этом нужно учитывать, что выборка в данном случае не репрезентативна и не случайна: в добровольных исследованиях в первую очередь стараются принять участие те, кто имели основания подозревать у себя CoVID-19, пусть и бессимптомный. Да и половозрастная структура респондентов не соответствует таковой в целом по стране. То есть, механически распространять результаты этого исследования на всю нацию абсолютно неправильно.

Более того, испанское тестирование выявило весьма неприятный феномен. Оказалось, у 7% жителей Испании с антителами наблюдается их исчезновение уже на второй фазе эксперимента, а на третьей фазе показатель увеличивается вдвое. Предполагается, что в таких случаях иммунитет у переболевших был временным и неполным.

Ну и московские власти что-то замолчали о тестах на антитела.

В общем, оптимизм по поводу коллективного иммунитета, похоже, был преждевременным. С другой стороны, даже 5% устойчивых к коронавирусу позволят затормозить развитие эпидемии во второй волне. Особенно, если выбиты уже все суперраспространители. Ну и миф о неэффективности масок в очередной раз развеян – теперь американскими учёными. Что наглядно показывает один график.

А вы как считаете, что заставит пандемию уйти скорее – коллективный иммунитет или медицинская маска?