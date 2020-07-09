Во Франции высмеяли ожидающую российского нападения Украину

09.07.2020, 7:48, Новости дня

Журналист французского издания AgoraVOX Кристель Неан высмеяла высказывания официальных лиц Украины по поводу «нападения» России.

Неан напомнила, что в конце июня 2020 года министр иностранных дел Украины Василий Бондар заявил, что РФ может напасть на Украину во время осенних учений «Кавказ–2020» из-за потенциально провальных результатов голосования по изменениям конституции и нехватки воды в Крыму.

Кроме того, главком ВМС Украины Алексей Неижпапа действительно заявил, что Украина готовится к российскому вторжению с юга в Херсоне (теперь базой для нападения считается уже не Кавказ, а Крым) и, следовательно, к крупномасштабному конфликту с Россией.

«Я даже не буду останавливаться на бредовом определении РФ как империи. Некоторые люди застряли в советских временах и не в силах понять, что современная Россия – не СССР. У этого адмирала, видимо, все еще более запущенно, чем у других русофобов, поскольку его отбросило не на 30 лет, а более чем на век назад», – передает ИноСМИ текст статьи Неан.

По ее словам, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны.

«Журналисты обвиняют российских коллег в наведении порчи, официальные лица без конца кричат о несуществующем российском вторжении, а кто-то путает РФ с империей – все это представляет собой обширный материал для научных изысканий», – написала она.

Неан добавила, что после бредовых заявлений главы МИДа, РФ уже приняла меры для решения проблемы водоснабжения Крыма, в частности занялась бурением артезианских скважин и строительством водоканалов в Симферополь и другие нуждавшиеся в этом регионы полуострова, поэтому у нее нет необходимости вторгаться на Украину, чтобы открыть канал.

«Сейчас, когда я пишу эти строки, на дворе уже вечер 7 июля, и я могу заверить, что РФ не собирается вторгаться в соседнюю страну, и что в отличие от ряда западных коллег российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах. В конечном итоге никакого вторжения не будет», – добавила она.

Кроме того, заявления министра иностранных дел были опровергнуты бывшим замглавы администрации президента, а словам Неижпапы противоречил никто иной как Сергей Наев, командующий Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, который подчеркнул отсутствие угрозы российского вторжения.

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – сказал он, подчеркнув точно такое же отсутствие угрозы со стороны неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе (то есть ДНР и ЛНР).

Ранее командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – сообщил Неижпапа. Он также заявил, что отказ Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием авианосных соединений у России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины.

Москва неоднократно опровергала заявления Киева о готовящемся либо уже начавшемся «открытом вторжении» России. Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что РФ ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.