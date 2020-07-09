 

Гривна немного подешевела по отношению к доллару и евро

09.07.2020, 7:40, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на две копейки: с 27,93 грн/$ до 26,95 грн/$.

Гривна к евро подешевела на одну копейку: с 30,41 грн/€ до 30,42 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю также снизился: с 3,76 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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