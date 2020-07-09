 

На Донбассе погиб один украинский военный, ранены еще трое

09.07.2020, 7:40, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских вооенных из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. 

“Мероприятия по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава Объединенных сил задействована в ликвидации пожара в Луганской области. Основные же боевые подразделения ВСУ уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон”, – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Марьинки, Авдеевки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку от хутора Вольный, Орехово, Новолуганского, Новозвановки и Зайцево. 

“Российско-оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и поврежден потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа “Тигр”.

После полуночи вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

Зведення станом на 07:00 9 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення8 липня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 8. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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