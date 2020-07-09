«Переподайте заявление»

09.07.2020, 7:35, Разное

Обещанные Путиным в период пандемии деньги на детей выплачивают не всем. Причины отказов держат в секрете.

11 мая президент РФ подписал указ о выплатах всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет, по 5 тысяч рублей ежемесячно. «Трудности, вызванные распространением коронавируса, еще не отступили. В этой связи считаю необходимым дополнительно поддержать россиян», — пояснил Владимир Путин.

— Моей дочке 1,5 года, я заполнил заявку на сайте Пенсионного фонда, — рассказывает лидер общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. — Предоставил все необходимые данные. Спустя две-три недели мне стали звонить сотрудники ПФ РФ с мобильных телефонов и даже в выходные дни.

Рвение работников ПФ РФ объяснялось отнюдь не желанием быстрее помочь материально молодой семье:

— Они просили то копии моего паспорта, ИНН, СНИЛС, — продолжает Врански, — то фото свидетельства о рождении ребенка с обратной стороны, потому что якобы там есть графа о гражданстве моей дочери. На самом деле там пусто, вся нужная информация содержится на лицевой стороне. Меня убеждали в том, что у меня и моего ребенка нет российского гражданства.

Красимир Врански — болгарин по национальности, но житель РФ с рождения (его родители, отец — болгарин, мать — русская, познакомились и поженились в Ленинграде). И национальность, и гражданство указаны в его паспорте:

— По телефону я объяснял, что являюсь гражданином РФ, как и моя дочка, что подтверждают имеющиеся в их распоряжении документы. Кроме того, все мои данные есть в базе ПФ РФ. В фонд ежемесячно поступают отчисления с моей работы. А главное — я бы не смог зарегистрироваться на сайте Госуслуг, если бы у меня не было гражданства России!

Несмотря на неоспоримые доводы, в конце июня из ПФ РФ Врански пришло сообщение об отказе в предоставлении пособия на дочь.

Причина в документе называлась коротко: «отсутствует право». Других объяснений (ни письменных, ни устных) заявитель до сих пор не получил.

— Как так? — недоумевает Красимир. — Платить налоги и взносы в Пенсионный фонд я имею право, а получить пособие на ребенка — нет?!

Он предполагает, что сотрудники ПФ РФ перепутали его данные и написали в графе «национальность» — русский, а в графе «гражданство» — Болгария, хотя по паспорту наоборот.

Фото из личного архива Красимира Врански

— Возможно, они считают, что у меня может быть второе гражданство, и поэтому моей дочке не полагается выплата, — рассуждает Врански. — Но, даже если бы оно у меня было, в постановлении президента нигде не прописано, что в этом случае пособие на ребенка до трех лет не выплачивается.

2 июля Врански отправил обращения по факту отказа в Генеральную прокуратуру и правительство РФ.

— Посмотрим, сколько нужно пройти кругов ада, чтобы получить мизерную поддержку от государства, — объяснил автор посланий.

«Подстава для царя»

Красимир Врански — петербуржец, известный активной гражданской позицией. Он основатель и руководитель общественных движений «Красивый Петербург» и «Петербургский гражданин», создатель «Зеленой коалиции» (объединение десятков инициативных групп, отстаивающих права петербуржцев на парки и скверы), участник объединения «Наблюдатели Петербурга». В 2019 году Врански намеревался баллотироваться на выборах губернатора Петербурга, но передумал, решив «не участвовать в фарсе».

3 июля получил уведомление из правительства РФ о том, что его обращение переслали в Министерство труда, и уведомление из Генпрокуратуры о том, что у ПФ РФ запрошена информация об отказе Врански.

— Теперь жду ответа по существу. Жалко, что прокуроры сами не проводят проверку, а просят дать информацию ПФ РФ. Оттуда, конечно, будут какую-то ерунду нести, и значит, мне придется заново обращаться, чтобы восстановить свои права.

«Спасибо Путину за заботу»

Когда Врански рассказал эту историю в соцсетях, выяснилось, что он не одинок в своих безуспешных разбирательствах с Пенсионным фондом. Сыграли тут роль национальность и фамилия, вызывающие сомнения в его гражданстве, либо общественная активность, неизвестно. Но люди, которые в комментариях к посту Красимира жаловались на аналогичную ситуацию, не баллотировались в губернаторы и носили весьма распространенные русские фамилии.

«Новой» удалось найти не менее десяти горожан, имеющих российское гражданство, петербургскую прописку и детей до трех лет, в мае-июне подавших заявление на выплату в ПФ РФ, а в ответ услышавших: «отсутствует право».

— Какое право? Почему оно отсутствует? Мне непонятно и ни у кого разъяснения получить невозможно! — возмущается житель Невского района Евгений Белов, отец годовалых близнецов. — Все мы помним еще, как добивались обещанных президентских денег врачи.

Но отказы медикам хотя бы издевательски комментировали! А нам что — гадать на кофейной гуще? Почему нам отказано в обещанной поддержке?

Я направил жалобы в прокуратуру Петербурга и администрацию президента РФ в конце июня. Пока тишина. 3 июля повторно попыталась подать заявление на выплаты моя супруга. Ждем каких-нибудь результатов.

— Я подала заявление в ПФ РФ в середине мая и через две недели получила ответ: «нет права», — рассказывает жительница Приморского района, мать двухмесячной малышки, Анна Соловьева. — Обзвонила все существующие горячие линии, прошерстила все тематические группы в соцсетях. В одной из них мне написали: «Да, такая ошибка бывает, переподайте заявление».

Объявление на входе в отделение пенсионного фонда РФ. Денис Абрамов / РИА Новости

Анна еще раз подготовила и отправила документы в Пенсионный фонд. Через некоторое время ей снова пришел отказ, но уже с другой формулировкой: «право реализовано», поскольку заявление гражданка подавала повторно. Результаты первого рассмотрения при этом, очевидно, не учитывались.

— Я опять кинулась за помощью на горячие линии и в соцсети, — продолжает молодая мать. — Мне подсказали: «Это был автоматический ответ, подайте заявление в третий раз, вам ответят вручную».

Анна не поленилась: 15 июня повторила процедуру в третий раз. Через две недели ей начали звонить из Пенсионного фонда. Признали: «Произошла ошибка. Это сбой из-за технической проблемы. Мы ее решим. А пока еще раз пришлите документы на электронный адрес. Мы в ручном, а не в автоматическом режиме рассмотрим ваше заявление».

— Не поверите, — говорит Анна, — но после всего этого мне и в третий раз пришел отказ.

Четвертое заявление я уже писать не стала. Позвонила в свое районное отделение ПФ. Мне ответили: «Раз такая проблема, приезжайте и выясняйте все лично». У меня ребенку два месяца, на дворе — эпидемия, а я должна ехать разбираться? Спасибо Путину за заботу!

Соловьева тоже послала жалобы в Генпрокуратуру и правительство РФ. Надеется, что, может быть, с их помощью ситуация разрешится.

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»

КОММЕНТАРИЙЕкатерина Гаричева, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти:

— Все проверки заявлений на выплаты проходят на федеральном уровне в автоматизированном режиме по федеральным базам различных ведомств (ФНС, ПФР, ЗАГС и др.). Если заявление не соответствует форматам или в нем допущены ошибки, такая проверка не может быть осуществлена, что влечет за собой отказ в данной выплате со статусом «отсутствие права».

Данный статус появляется в следующих случаях:

— отсутствие возможности установления родственной связи. Например, допущены ошибки при заполнении заявления (неверно указан номер актовой записи в свидетельстве о рождении ребенка, отсутствует отчество ребенка, неполное заполнение полей, допущена ошибка в дате рождения и др.);

— заявитель или ребенок не граждане Российской Федерации или граждане, но проживают за границей;

— ребенок по дате рождения не попадает в эту категорию;

— если ранее один из родителей уже оформил выплату на себя, то второму будет отказано, так как выплату может получить только один из родителей;

— при наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления до 1 октября матерью.

По каждому заявлению проводится усиленная и оперативная работа. В случае предоставления гражданами недостоверных сведений территориальные органы ПФ РФ осуществляют обратную связь по указанным в заявлении контактным данным.