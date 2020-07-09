 

Пресс-секретарь Фургала назвала его «очень честным человеком»

09.07.2020, 7:30, Новости дня

Пресс-секретарь главы Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко прокомментировала задержание руководителя региона.

Она назвала Фургала «порядочным и очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края».

Томченко выразила надежду, что «до предъявления каких-либо обвинений дело все же не дойдет», передает РИА «Новости».

Напомним, Фургал задержан по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.



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