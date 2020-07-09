Экс-участник Super House обвинил парня Ольги Бузовой в халатном отношении к проекту

09.07.2020, 7:30, Разное

Блогера и парня Ольги Бузовой музыканта Давида Манукяна бывший участник проекта Super House Владислав Илюшенов обвинил в халатном отношении к собственной системе специализированных домов для звезд социальной платформы Tik Tok. Он признался, что от участия в проект не получил никакой выгоды, хотя организаторы обещали «золотые горы».

Владислав Илюшенов, выступающий под псевдонимом Pluxonix, отметил, что в Super House молодых блогеров приглашали для привлечения новых подписчиков. Для этого их четыре раза в неделю должен был посещать сам Дава и другие звезды. Но Манукян за месяц посетил блогеров всего пять раз, а вместо именитых гостей приезжали «обдолбанные» люди, за которыми участники проекта потом убирали мусор.

При этом пожаловаться Владислав Илюшенов и его коллеги никому не могли, поскольку менеджеры Super House угрожали выгнать посреди ночи за малейший проступок. Они требовали бесплатно публиковать рекламу, в результате некоторые блогеры ничего не заработали. Илюшенов уверен, что Давид Манукян обо всем в курсе и просто халатно относится к собственному проекту.

Система специализированных домов для звезд Tik Tok имеет большую популярность по всему миру. Талантливые блогеры объединяются, создают совместный контент и знакомятся с мировыми знаменитостями.