 

В РФ запустили производство пистолетных патронов повышенного могущества

09.07.2020, 7:08, Новости дня

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) запускает серийное производство новых пистолетных патронов повышенного могущества, сообщили в пресс-службе института.

«В ЦНИИТОЧМАШ идет подготовка серийного производства 9-мм патрона с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и 9-мм патрона с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Оба патрона изготовлены в рамках опытно-конструкторской работы «Удав» и предназначены для 9-мм самозарядного пистолета СП, более известного как «Удав», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Первая из разработок – патрон повышенной пробиваемости, способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем аналоги. Новый боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра 9 мм в мире.

Вторая новинка – патрон с уменьшенной скоростью пули. Инновационной особенностью конструкции пули созданного патрона стали режущая кромка на переднем торце сердечника, образованная двумя плоскими гранями, и увеличенная масса. Это в совокупности позволило сохранить кинетическую энергию пули на уровне, достаточном для пробития бронежилета второго класса защиты. При этом скорость полета пули нового патрона значительно меньше, чем у прототипов, что позволяет обеспечить максимально низкий уровень звука выстрела и беспламенность.

Напомним, в марте ЦНИИточмаш разработал новый бесшумный бронебойный патрон калибра 9 мм для пистолета «Удав» с уменьшенной скоростью пули.



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