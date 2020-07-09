Скончались самые старые сиамские близнецы в мире, у которых было одно тело на двоих

09.07.2020, 7:07, Разное

Самые долгоживущие сиамские близнецы в мире Ронни и Донни Гелион скончались 4 июля в возрасте 68 лет в Дейтоне, штат Огайо.

Они имели одно тело на двоих в области талии с общим пищеварительным трактом, одной прямой кишкой и одним комплектом половых органов. Все естественные отправления контролировал Донни, Ронни просто ничего не ощущал ниже пояса, кроме двух своих ног.

Выше пояса у каждого брата было отдельное сердце, грудная клетка и желудок. У каждого было по две руки, а также по две ноги.

Родители Эйлин и Уэсли Гелион никак не были готовы даже к обычным близнецам, а рождение сиамских близнецов настолько причудливой формы их и вовсе шокировало. Особенно Эйлин, которая тут же решила бросить мальчиков на попечение государства.

Уэсли однако не был согласен с женой и на этой почве они поссорились и развелись. Вскоре Уэсли Гелион женился на женщине по имени Мэри, которая была готова к трудностям с необычными детьми.

Первые два года Уэсли и Мэри еще пытались найти врача, который смог бы разделить мальчиков, но потом им сказали, что с большой долей вероятности мальчики не переживут разделение. И тогда они решили окончательно отказаться от операции.

На протяжении всех своих 68 лет братья жили лицом к друг другу и помогая ухаживать друг за другом. Каждое утро Ронни брил лицо Донни, а потом Донни брил Ронни. Они помогали друг другу умываться, причесываться, есть и одеваться.

В Книгу Рекордов Гиннесса братья попали в 2014 году, когда им исполнилось 63 года и они пережили предыдущих рекордсменов – сиамских близнецов Чанга и Энга Банкеров. Чанг и Энг родились в Таиланде в 1811 году и их объединяла лишь небольшая кожная складка в районе живота. По сравнению с Донни и Ронни Чанг и Энг могли считаться практически нормальными людьми.

В цирке Ронни и Донни выступали с трех лет, потому что кроме них в семье Гелион было еще девять (!) детей (дети Мэри от предыдущего брака и общие дети Мэри и Уэсли), а зарплаты Уэсли едва хватало им на пропитание. Братья выступали в цирковой труппе "Мир чудес", объездив США и Канаду вдоль и поперек.

Позже, когда они повзрослели, а "цирки уродов" в США запретили законодательно, братья стали разъезжать по странам Центральной и Южной Америки. Это оказалось очень прибыльным делом и они занимались такой работой вплоть до 1991 года.

Самой большой проблемой для юных Ронни и Донни было научиться слаженно ходить и им кое-как удалось сделать это в 2 с половиной года. А потом родители наняли для них специальную няню, которая помогала им одеваться, завязывать шнурки, ходить в туалет и так далее.

Когда им исполнилось по 7 лет, их не взяли в местную школу с формулировкой "будут отвлекать других учеников от учебы". Из-за этого братья получили лишь поверхностное домашнее обучение, что в будущем стало для них большой проблемой: многие считали Ронни и Донни умственно отсталыми из-за их необразованности и замедленной психики. При этом тексты на IQ показали, что у обоих братьев вполне обычные для среднего человека показания.

Проблемы со здоровьем преследовали Ронни и Донни с самого начала, но все стало еще хуже в начале 2000-х, когда оба подцепили серьезную инфекцию и она их сильно ослабила. Теперь братьям требовался почти круглосуточный медицинский присмотр.

К счастью, горожане Дейтона собрали деньги и на них для братьев построили специальный дом, где все было приспособлено для их необычного телосложения. В этом доме братья прожили остаток жизни, а вместо медсестры за ними присматривал их родной брат Джим.

В интервью Ронни и Донни рассказывали, что они нисколько не сожалеют, что родились такими, и что у них была веселая, хорошая и насыщенная событиями жизнь.