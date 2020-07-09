«Неблагодарная Болгария» глазами российских СМИ

09.07.2020, 7:07, Разное

В то время как российские СМИ пишут о шпиономании, разжигаемой американцами, и обвиняют болгар в исторической неблагодарности, Болгария регулярно разоблачает агентов российских спецслужб.

В последние месяцы напряженность в отношениях между Россией и Болгарией усилилась. Как и в случае с Чешской Республикой сегодня (и Польшей два года назад), это связано с конфликтом из-за памятников и памятных мест, посвященных Красной Армии. [В Болгарии] Были предприняты попытки повредить их: в городе Добрич, недалеко от Пловдива, и в районе Лозенец в Софии.

Эти случаи вызвали широкую дискуссию среди болгарской общественности о местонахождении этих памятников и их социально-культурном значении. И, конечно, важный внешний актор не был пассивным в этом вопросе: РФ немедленно занялась этими событиями, назвав себя жертвой, как это было в предыдущих случаях. В то же время он стремится к тому чтобы её рассматривали как арбитра.

Однако, как это часто бывает, эти споры о прошлом маскируют контекст текущих событий. Ситуация в Болгарии не является исключением.

Спор о судьбе памятников был основан на текущем состоянии российско-болгарских отношений, которые теперь включают шпионские скандалы с участием российских дипломатов, подозреваемые в убийствах, совершенных сотрудниками российской спецслужбы, действия внутреннего пророссийского лобби и в последние дни усиливаются противоречия по поводу общих культурных традиций.

Русофилы в действии



Николай Малинов

Во второй половине прошлого года в Болгарии разразился скандал с главой движения «русофилы» Николаем Малиновым. Движение заявляет, что оно стремится «развивать дружбу и сотрудничество между Болгарией и Россией на основе исторических традиций, православия и славянской солидарности».

В мае 2019 года президент РФ Путин даже наградил ведущего болгарского «русофила» орденом Дружбы за «плодотворную работу, направленную на объединение и развитие культур наций и народностей».

Однако соответствующие болгарские власти по-другому смотрели на его деятельность, и в сентябре 2019 года они обвинили его в государственной измене и шпионаже.

Пророссийские СМИ сразу же отреагировали своей пресловутой тактикой проталкивания темы скрытого иностранного – читай американского, влияния. Газета « Известия» опубликовала мнение Константина Косачева, председателя комитета Совета Федерации по международным делам, который связывает ситуацию с внешним давлением со стороны «очень сильных политиков, которые не хотят сближения Москвы и Софии».

По словам Косачева, Болгария начала пересматривать «свой собственный печальный опыт» после того, как «уступив давлению американцев и их союзников в Европе, не сказав ни слова, и заблокировала проект «Южный поток». Поэтому российский депутат не удивился, что «таким позитивным тенденциям противостоят те, кто хотел бы держать Болгарию на максимально антироссийских позициях».

Агентство FAN из медиа-портфолио олигарха Евгения Пригожина, известного как «Повар Путина», отреагировало более открыто и резко. В статье « Болгария потрясена антироссийской истерией американских марионеток» она дала слово болгарскому редактору российского информационного агентства News Front, для которого не было других причин ухудшения болгарско-российских отношений, кроме американской интриги :

«США активно вовлечены в Болгарию. У них есть план «Б» – Болгария, аналог Украины. Сами Соединенные Штаты хвастались, что провели самую успешную операцию «Украина» в войне против России. И, видимо, они почувствовали вкус к этому сейчас и решили применить ту же схему в Болгарии… То, что им удалось развить в нашей стране, является живым примером того, как они глубоко проникли в болгарские государственные структуры и не стесняются отдавать приказы».

Шпионы и убийцы

В январе 2020 года Болгария была потрясена очередным шпионским скандалом, на этот раз при непосредственном участии российских дипломатов и агентов спецслужб. У него было две сюжетные линии.

Во-первых, министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства «нежелательными лицами» и выслало их из страны.

По данным болгарских властей, один из сотрудников посольства в течение трех лет занимался получением секретной информации, связанной с избирательными процессами в стране; другой, в течение двух лет, собирал секретные данные об энергетическом секторе.

Во-вторых, болгарская прокуратура объявила о начале международной розыска трех граждан Российской Федерации, обвиняемых в покушении на убийство болгарского бизнесмена-оружейника Эмилиана Гебрева, его сына и одного из его сообщников.

Попытка убийства произошла в феврале 2015 года в Софии; мотивом было возмездие за поставки болгарских систем вооружений на Украину, которая в то время боролась против российской агрессии на Донбассе.

Следователи использовали результаты расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, чтобы сделать вывод, что эти два случая связаны с людьми, которые его подготовили и осуществили.

Проправительственная российская пресса отреагировала оперативно. На нем выступили официальные представители российского государства, которые снова быстро определили западные и американские следы по делу, изобразив Болгарию центром антироссийской активности в Восточной Европе.

Ежедневная газета « Взгляд» написала, что не было серьезных доказательств, подтверждающих правдивость заявлений болгарских властей о деятельности российских дипломатов, и что «поведение болгарской прокуратуры можно объяснить либо в контексте внутренних событий в Болгарии, либо внешним давлением ».

Эту же версию поддержало агентство Regnum, которое опубликовало мнение посла РФ в Софии Анатолия Макарова:

«Отношения между Болгарией и Россией можно определить периодом до 21 октября и после этой даты. До 21 октября 2019 года все развивалось успешно, но 21 октября был открыт 11-километровый участок газопровода, который связал турецкую и болгарскую газотранспортную системы, это было торжественное событие с участием премьер-министра, но именно после этого события начались проблемы»

Российский посол, в его интерпретации событий, почему-то забыл о случае болгарских «русофилов» сентября 2019 года.

Кто освободил Болгарию?

В апреле и мае 2020 года, когда приближалось празднование 75- й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, на болгарско-российские отношения повлияли инциденты с памятниками советским воинам и различные интерпретации последствий Второй мировой. Война за события в Восточной Европе.

В апреле, неизвестные лица раскрасили в белый и красный цвета статую советского солдата по прозвищу «Алёша» в городе Добрич. В мае, мэр Лозенецкого района Софии Константин Павлов предложил перенести памятник советским воинам в музей и перенести их останки из братской могилы на кладбище.

Предложение было мотивировано соображениями безопасности, то есть усилиями по защите памятника от повторных случаев вандализма.

Болгарские власти всегда решительно осуждали любую попытку нанести ущерб мемориалам и местам отправления культа, и их подход был таким же и здесь. Однако подобные события обычно приводят к активному обсуждению того, что произошло в стране после Второй мировой войны, причин многих человеческих трагедий и того, как все это следует оформлять и поминать.

Следует отметить, что понимание участия Болгарии во Второй мировой войне в контексте ее отношений с СССР выходит за рамки основных вопросов о том, как и кем была освобождена Болгария.

В марте 1941 года Болгария под давлением Гитлера присоединилась к оси Берлин-Рим-Токио, но после нападения Германии на СССР она сохраняла нейтралитет по отношению к Москве, не боролась с Советским Союзом и до сентября 1944 года поддерживала регулярные дипломатические отношения с СССР.

В сентябре 1944 года Болгария вышла из договора с державами Оси, объявила войну Германии и попыталась достичь соглашения с СССР. Однако СССР объявил войну (до тех пор) нейтральной Болгарии. Красная Армия вошла на территорию Болгарии, но не проводила военных действий.

После того как правительство (во главе с коммунистами) пришло к власти в Софии (также в сентябре 1944 года), армия болгарского государства начала сражаться вместе с Красной армией.

Хотя болгарские войска сражались с союзниками против нацистов в Албании, Югославии, Венгрии и Австрии в конце Второй мировой войны, на Парижской мирной конференции в 1947 году Болгария считалась одним из побежденных государств.

Ни один советский солдат не был убит в бою на территории самой Болгарии. Несколько сотен красноармейцев, похороненных там, умерли в болгарских больницах от травм и болезней.

В коммунистическую эпоху по всей Болгарии были установлены многочисленные памятники советским «освободителям». Их функция заключалась в демонстрации идеологической ориентации режима и геополитического господства СССР.

Уважение к советским жертвам борьбы с нацизмом не изменило того факта, что народы Центральной и Восточной Европы, включая Болгарию, не получили свободу после Второй мировой войны, а приобрели новый вид репрессивного режима.

Настоящая свобода пришла после краха коммунистических режимов и создания предпосылок для движения к объединенной Европе.

«Неблагодарные болгары»

Однако такая интерпретация была красной тряпкой для пропагандистов в Москве. В мае 2020 года публицист Огнян Стамболиев неожиданно подлил масла в огонь из-за оценки послевоенных событий.

В ответ на выставку по культуре славянской письменности, организованную Российским культурно-информационным центром в Софии, он опубликовал статью под названием « О России, нашей кириллице и правде », в которой он упрекнул Россию за преднамеренное сокрытие вклада болгар в славянскую и русскую письменность и культуру.

Русский центр в Софии недавно стал известен своими провоцирующими конфликт событиями. В сентябре прошлого года в ответ на выставку «Дорога к победе: свидетель исторических источников» МИД Болгарии заявил, что «не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла жителям Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, перекосы экономического развития и отрыв от процессов развитых европейских стран ».

Обозреватель EurAsia Daily Вадим Трухачев сразу же сердито написал о «кульминации цинизма и черной неблагодарности», прося Россию проявить силу к «обнаглевшим от безнаказанности русофобам»:

«О каком деформированном развитии и отрыве от Европы болгары говорят? Они были одной из беднейших стран Европы, с довольно примитивным сельским хозяйством, почти отсутствующей промышленностью и повальной неграмотностью. … Но Болгарии, сидевшей на шее у Советского Союза, лучше помалкивать….Болгария обязана РФ освобождением от 500-летнего турецкого владычества. Если бы не Россия, болгары бы могли превратиться в обычных турок».

Комментатор «Взгляда» Дмитрий Бавырин ответил на статью Стамболиева, не забыв вспомнить, что «страна, освобожденная русскими войсками от османского владычества, воевала на стороне немцев в обеих мировых войнах» и назвал внешнеполитическую линию Болгарии «неблагодарностью» по отношению к России.

По его словам, Стамболиев «исходит не из реальной политики, а из национальных комплексов небольшой болгарской нации, которая претендует на свое историческое величие. В настоящее время это самая бедная страна ЕС, которая не может удовлетворить требования болгарских патриотов о величии».

У обозревателя РИА Новости Ирины Алкснис (которая во время скандала со статуей маршала Конева предупредила пражских политиков, что их могут похитить за их действия, подобно нацистских преступников после войны) есть «концептуальное» объяснение ситуации в Болгарии. Она уточняет это в статье, озаглавленной «Болгария не может простить Россию за свои ошибки». Алкснис также считает, что болгарский случай характерен для других бывших «социалистических» государств.

По ее словам, эти государства завидуют РФ и сожалеют о своем выборе в пользу Запада. В заключение следует привести один отрывок статьи, чтобы продемонстрировать, как незнание фактов может сочетаться с неспособностью оценить основные исторические тенденции, такие как естественное стремление народов и наций к свободе, достоинству и избавлению от угнетения. Алкснис пишет:

«Тот факт, что наша страна [Россия] служит им [народам Восточной Европы] в качестве доказательства их неправильного выбора и молчаливого упрека в предательстве – не России, а их самих, – играет здесь важную роль. Предыдущие социально-экономические и политические успехи Западной Европы породили во многих ее восточных и юго-восточных соседях комплекс неполноценности и ощущение себя второсортными странами. [Между тем] РФ вернулась к новому этапу развития и державного влияния – она ​​не потеряла свою идентичность, отказалась играть по правилам других, живя не просто сладкими воспоминаниями о своем былом величии, но прямо здесь и сейчас снова творя историю Это причиняет большую боль многим странам, с которыми РФ на протяжении веков имеет культурную и историческую близость».

Это шестая статья из ежемесячного цикла под названием «Центральная Европа в зеркале российских СМИ », публикуемого Институтом по связям с общественностью (IVO) и поддерживаемого Партнерством «Открытая информация». Она также будет доступна в словацком издании Denník N .

Grigorij Mesežnikov

Григорий Месежников – политолог, президент Института общественных связей (IVO) в Словакии. Публикует экспертные исследования о развитии партийных систем и политических аспектах преобразований в посткоммунистических обществах, о нелиберальных и авторитарных тенденциях, популизме, национализме и гибридных угрозах в различных сборниках и научных журналах Словакии и других стран.