 

Шнуров нелестно выразился о «ботоксном лице» Стаса Михайлова

09.07.2020, 6:53, Разное

Российский певец Стас Михайлов выступил в поддержку поправок к Конституции РФ и из-за этого его раскритиковал коллега по сцене Сергей Шнуров. Он заявил, что у исполнителя «ботоксное лицо», кроме того, лидер группировки «Ленинград» нелестно выразился о других артистах, призывавших идти голосовать.
И хотя Михайлов не вел никакой политической агитации, призывая проголосовать «за» или «против» поправок, это не помешало Шнурову назвать его лицо «ботоксным». Также певец заметил, что если ему предложат водки Михайлов или другие артисты, выступившие в поддержку поправок, то он сразу бросит пить.

В марте 2019 года Сергей Шнуров объявил о том, что его группировка «Ленинград» перестанет существовать, связывал он это с окончанием эпохи застоя в России. Однако многие предположили, что на такой шаг музыкант пошел из-за политических амбиций. Певец вступил в Партию роста, а в конце июня 2020 года его назначали на пост генерального продюсера канала RTVI.



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