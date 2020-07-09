Балканы бьются на счастье

09.07.2020, 6:30, Разное

Как РФ теряет Сербию — последний осколок «братства славян».

Черногория и Северная Македония из друзей-приятелей превратились во врагов-недругов. Болгария раздражает так, что сил нет. Остальные только по названию славяне, вроде хорватов, боснийцев и словенцев. Остаются сербы — в самой Сербии и немного в Республике Сербской, которая по несчастливому стечению геополитических обстоятельств очутилась на карте Боснии и Герцеговины. Сейчас, когда РФ рассчитывает сказать свое слово в процессе развязывания косовского узла, анализ ее участия в жизни балканских стран приобретает новую актуальность.

Оборона Белграда

«Московский военторг» продает Сербии очень современные вещи — зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», штурмовые вертолеты Ми-35М, многоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми-17В-5. Что-то попроще передается безвозмездно, иногда после восстановления — шесть истребителей МиГ-29, тридцать танков Т-72 и столько же бронеавтомобилей БРДМ-2. В июле 2019 года министерство обороны Сербии объявило, что с этого времени РФ стала главным поставщиком оружия для Сербии, в то время как в 2014–2018 гг. первые два места занимали США и Китай.

Лавров и Вучич. Фото: EPA

Это, собственно, главное, чему способствовала Москва: по данным американского исследовательского центра Global Fire Power, составляющего рейтинг военной мощи стран мира по десяткам критериев, Сербия заняла 65-е место в общем списке и первое — на Балканах. Если сложить все расходы Белграда на оборону за 2017–2020 гг., которые приводит портал «Балканская сеть безопасности», набирается млрд евро. При этом всем известно, что нападать на Сербию никто не собирается.

Ну а пока пушки молчат, приходится говорить дипломатам. И есть один пункт, по которому им, видимо, придется говорить особенно много. Речь идет о косовском урегулировании, которое, едва отступил коронавирус, вошло в необычно активную фазу:

Вашингтон и Брюссель всерьез сцепились за право стать крестными отцами будущего соглашения между Приштиной и Белградом, которое в перспективе может открыть Косово двери в ООН.

По мнению президента Сербии Вучича, предъявление обвинений президенту Косово Тачи в военных преступлениях не должно остановить переговорный процесс, и 12 июля он встречается с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти в Брюсселе — первая встреча такого уровня за очень долгий срок. Ей будет предшествовать видеосаммит, в котором, кроме их двоих, примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

И вот если представить себе, что за воображаемым столом косовского урегулирования соберутся все участники политической игры — среди них не может не быть спецпредставителя президента США по косовскому урегулированию Ричарда Гренелла, упорно приглашающего договаривающиеся стороны в Белый дом, — то за креслом Вучича будет маячить виртуальная фигура министра Лаврова. Именно он рекомендовал Вучичу на недавней встрече в Белграде не форсировать «так называемую окончательную нормализацию» и не подгонять ее под «искусственные сроки».

После этих консультаций, по свидетельству одного из журналистов, Вучич выглядел так, словно его переехал каток.

Ставки действительно велики: для урегулирования потребуется согласие РФ на пересмотр резолюции Совбеза 1244, которая не позволяет Сербии признать Косово — даром, что это уже сделала половина членов ООН. Лишиться такого мощного рычага воздействия для Москвы означает потерять на Балканах всякий вес, и не только там. А для Вучича провал переговоров равносилен краху его исторической миссии как он ее видит — привести свою страну в Евросоюз.

Сейчас этому удачливому и опытному 50-летнему деятелю, побывавшему министром информации, обороны и премьером Сербии, выпал золотой шанс: на июньских выборах его Прогрессивная партия выиграла 189 (а с коалиционными партнерами — больше 230) из 250 кресел в Скупщине.

Теперь парламент может ратифицировать любой международный договор, в том числе по урегулированию в Косово.

Но тут Вучича хватают за рукав из Москвы. На профильных российских ресурсах регулярно публикуются пространные материалы, иногда подписанные сербскими именами (их авторы отменно владеют русским языком), иногда — явными псевдонимами, русскими в том числе. Их цель — показать, что Вучич готовится совершить грандиозное предательство, сдать Косово американцам и албанцам и т.д. После публикации на сайте одного из российских агентств статьи под заголовком «Москва сербским слезам не верит», где содержался тезис о «продолжающемся упадке доверия Путина к Вучичу», последний, по сведениям портала Al Jazeera Balkans, звонил российскому президенту, чтобы «нейтрализовать» причиненный этой публикацией вред.

Митинг в Белграде, январь 2019 г. Фото: ReutersПРОДОЛЖЕНИЕ