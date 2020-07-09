 

ЕС заступился за задержанных в Крыму исламистов-«украинцев»

09.07.2020, 6:30, Новости дня

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал освободить подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которых ФСБ задержала в Крыму.

Боррель заявил, что ЕС считает их задержание «политически мотивированным» и «незаконным», не признает «применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополь», передает РИА «Новости».

ЕС рассчитывает на «немедленное освобождение всех незаконно задержанных украинцев» и призывает гарантировать международные стандарты прав человека в регионе.

Во вторник ФСБ задержала семь исламистов из запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», они занимались в регионе пропагандой и вербовкой.

В среду суд арестовал четырех подозреваемых, пятого отправили под домашний арест.



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