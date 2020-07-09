«Пьяных оргий не боялась»: Милявская запретила дочери ехать на дачу из-за коронавируса

09.07.2020, 6:09, Разное

Российская певица Лолита Милявская не позволила дочери поехать на дачу вместе с друзьями. Исполнительница призналась, что тем самым хотела защитить ее от коронавирусной инфекции, а не пьяных оргий.

Ева Милявская живет вместе с мамой Лолиты Милявской в Киеве, там она учится в филиале Варшавского университета. Певица из-за того, что ее поместили в «черный список» не может посетить Украину, но все же следит за жизнью дочери и бабушки, а во время пандемии ее бдительность только усилилась. Она запретила им без острой необходимости выходить на улицу и не рекомендовала лишний раз рисковать здоровьем.

Именно по этой причине Лолита Милявская не одобрила дочери поездку на дачу вместе с друзьями. Певица отметила, что многие могли подумать, будто она боится пьяных оргий, но на самом деле коронавирус вызывает у нее больше опасений. Кроме того, сейчас у Евы Милявской летняя сессия, поэтому ей лучше готовиться к сдаче экзаменов, добавила исполнительница.