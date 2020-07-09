 

«Пьяных оргий не боялась»: Милявская запретила дочери ехать на дачу из-за коронавируса

09.07.2020, 6:09, Разное

Российская певица Лолита Милявская не позволила дочери поехать на дачу вместе с друзьями. Исполнительница призналась, что тем самым хотела защитить ее от коронавирусной инфекции, а не пьяных оргий.
Ева Милявская живет вместе с мамой Лолиты Милявской в Киеве, там она учится в филиале Варшавского университета. Певица из-за того, что ее поместили в «черный список» не может посетить Украину, но все же следит за жизнью дочери и бабушки, а во время пандемии ее бдительность только усилилась. Она запретила им без острой необходимости выходить на улицу и не рекомендовала лишний раз рисковать здоровьем.

Именно по этой причине Лолита Милявская не одобрила дочери поездку на дачу вместе с друзьями. Певица отметила, что многие могли подумать, будто она боится пьяных оргий, но на самом деле коронавирус вызывает у нее больше опасений. Кроме того, сейчас у Евы Милявской летняя сессия, поэтому ей лучше готовиться к сдаче экзаменов, добавила исполнительница.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Настя Каменских рассказала в чем сила ее отношений с супругом Потапом

11.05 / Мнение: Смерть принца Наполеона Эжена

14.05 / «Кровожадный коронавирус»: Дмитрий Песков рассказал, как именно он заразился COVID-19

27.06 / Мнение: “Кольская сверхглубокая”

29.05 / Рассекречена тайная работа Меган Маркл

11.06 / “Ты мое топливо”: Екатерина Андреева показала идиллию с мужем

29.05 / Подписчики заподозрили Нюшу в беременности

10.06 / В Хабаровском крае ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

08.07 / Мнение: Боеготовность флота Неижпапы

16.05 / Мнение: “И почуяли псы – перед ними не волк, сатана, обезумев от страха,ломились, хвосты поджимая…”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска