Мнение: На стороне ФСБ против Ивана Сафронова: Чешская разведка не зря ест свои кнедлики

09.07.2020, 5:54, Разное

7 томов дела. Чешская разведка. Работа на НАТО. Странным образом выпавший из окна отец. Вот кто был настоящий патриот, как о нем говорят. Сафронов-старший выбросился, когда что-то узнал? Или тут все еще сложнее? Интересно, что именно так в письме в поддержку называют журналисты “Коммерсанта” Ивана Сафронова – “настоящий патриот”. Адвокатам – спасибо. Доносят обрывки информации. И уже по ним понятно, что взяли не зря. Их достаточно, чтобы понять – дело не “против журналиста” Ивана Сафронов, дело “о государственной измене”, и детали есть – вербовка с 2012 года. Корыстные цели. Сбор информации о секретных военных разработках. То есть будет и информация в ходе “закрытого суда” о неких материальных ценностях – счетах, криптовалютах, которые так любят отмыватели денег и разнообразные грантополучатели, о зарубежной недвижимости, даже (бывает и такое) алмазах под паркетом в сельском доме (было такое – алмазами платили).

Сначала о чешской разведке. Не надо иронизировать. Эта информация вообще не смешная. Напротив – очень логичная. Находится страна, куда человеку удобно перемещаться, чтобы встречаться с куратором. “Хочу Чехию, там пиво вкусное”, – возможно, попросил завербованный. Но шутки в сторону.

У НАТОвских разведслужб есть резидентура в Чехии. Она действует согласованно с Центром НАТО. СГБ ЧССР, между прочим, имела потрясающих чекистов в своих рядах. И провела ряд чрезвычайно успешных операций – достаточно вспомнить Карела Кёхера, знаменитого нелегала, который, несмотря на анекдотическое начало карьеры (член подпольной антикоммунистической группы, впоследствии автор сатирических программ на радио, откуда уволен за критику правительства, потом ночной сторож, которого взяли в СГБ по блату), чрезвычайно успешно работал в США, защитил диссертацию под руководством Збигнева Бжезинского и был разоблачен лишь спустя 19 лет из-за предательства Калугина. Ныне Кёхер – скромный пенсионер; причем его жена успела отличиться уже при новой власти: Гана Кёхер, также прошедшая подготовку на нелегала, умудрилась в 1995 году устроиться переводчиком в британское посольство в Праге. Увы, проработала она тем недолго, после поднятого СМИ скандала ее выгнали.

Далее, вспомним, как потешались над «шпионским камнем» (а он оказался реален). Когда британские спецслужбы признали камешек, все, кто смеялся, забыли извиниться. Григорий Пасько – офицер ТОФ, журналист, изменник Родины, который делился с японцами материалами секретного характера и был осуждён за измену. Тусовочка оппозиции тоже за него впрягалась. Но многие забывают, что шпионом Григория признал даже обожаемый тусовочкой ЕСПЧ. Игорь Сутягин. Занимался вопросами вооружения, ездил по нашим флотам и читал лекции офицерскому составу. А заодно консультировал маленькую британскую фирму “Альтернатив Фьючерз”, которая платила Игорю Сутягину деньги за экспертизу. Позже оказалось, что “Альтернатив Фьючерз” — крыша американской военной разведки РУМО. В 2010 году Сутягина и еще трёх осужденных за шпионаж офицеров спецслужб (Скрипаль, Запорожский, Василенко) по предложению американцев обменяли на 10 российских разведчиков-нелегалов, захваченных в США. Помилованный по этому поводу Сутягин до сих пор работает в Королевском институте оборонных исследований в Лондоне. А как насчет взятого разведкой работавшего на ЦРУ обычного полицейского, ну очень ненавидевшего свою страну, который рассказал “Медузе” уже из США: “Я работал над тем, чтобы попробовать минимизировать влияние ФСБ. Хотел в онлайн-режиме отслеживать указания ФСБ, которые поступают ментам во время митинга. Потом можно было бы передавать все это надежным людям из лидеров оппозиции”. Работа складывалась успешно поначалу, но потом пришлось убегать.

Горячей войны нет, слава Богу, а Холодная никогда не кончалась. И война разведок идет. И люди предают Родину. И вербуются за деньги. 7 томов. Слежка в течение стольких лет, чтобы собрать внушительную доказательную базу – и точно закрыть дело. Адвокаты говорят. Не слишком сложно? Если по мнению некоторых из этой тусовочки, можно просто “пришить” госизмену – да и все. Нет, и Чешская разведка не зря ест свои кнедлики под крылом НАТО. И ФСБ не зря попивает “Вятский квас”. Посмотрим, как будут развиваться события. Быть может, уже очень скоро Сафронова признают “своим” на Западе и захотят обменять на кого-то…

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