VOAэкспресс 8 июля 2020

09.07.2020, 5:40, Новости дня

Коронавирус

В США за 7 июля число заболевших коронавирусом достигло почти 55,5 тысячи человек. Рост числа заболевших – почти на пять тысяч – произошёл после выходных и праздников.

Россия и Талибан

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи поделился сомнениями относительно информации о том, что Россия выплачивала вознаграждения бойцам Талибана за убийства американских солдат.

«Эти данные не убедили меня, не убедили настолько, чтобы я пошел бы с ними в суд, и так часто бывает с разведданными с поля боя», – сказал Маккензи, главный американский генерал на Ближнем Востоке.

Артефакты

Чему не смог научиться Марк Твен? Зачем строили «велосипедные ринги»? Как велосипед изменил наш мир? Узнайте в новом выпуске «Артефактов»!

Памятники

На волне движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение») в США все чаще стали звучать призывы к сносу монументов и памятников, связанных с историей рабства.

Часть из этих памятников подвергается действиям вандалов, в защиту некоторых выступает общественность, а ряд других скульптур убирают с постаментов по распоряжению властей.

Памятники каким историческим личностям попадают под удар?