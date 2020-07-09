Facebook заблокировал аккаунты, связанные с Роджером Стоуном, Украиной и президентом Бразилии

09.07.2020, 5:40, Новости дня

Представители Facebook заявили в среду о блокировке аккаунтов, связанных с Роджером Стоуном – профессиональным лоббистом, который участвовал в предвыборных кампаниях республиканских президентов Никсона, Рейгана и Трампа, а в 2019 г. был осужден на три с половиной года лишения свободы за обман следствия. Расследование«Фейсбук» обнаружило связи Стоуна с сетью учетных записей, занимавшихся распространением дезинформации в социальных сетях, начиная с выборов в США в 2016 году. Удалены были, в том числе, личные аккаунты Стоуна в Facebook и Instagram.

Кроме того, Facebook ликвидировал сети аккаунтов, связанных с неким рекламным агентством в Украине и с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Сеть, связанная со Стоуном, была раскрыта в рамках более широких усилий по очищению интернета от теневых операций и благодаря информации, полученной в ходе т. н. «российского расследования», которое было проведено в США спецпрокурором Робертом Мюллером, сообщил Натаниэль Глейхер, глава подразделения кибербезопасности компании Facebook. Стоун был связан с более чем 50 учетными записями в Facebook и Instagram и десятками страниц, задействованными как до, так и после выборов 2016 года.

«Мы хотим убедиться, что эти аккаунты, большинство из которых сейчас не действуют, не могут быть реактивированы и использованы на предстоящих выборах», – сказал Глейхер.

Facebook раскрыл эту сеть в результате обнародования информации, полученной в ходе российского расследования. Связанные со Стоуном аккаунты публиковали дезинформацию о политических событиях во Флориде, выкладывали материалы, опубликованные Wikileaks перед выборами в 2016 году, писали о кандидатах, участвовавших в выборах в том же 2016 году, а также о самом Стоуне и судебном процессе, в результате которого соратник президента был осужден по обвинению в даче ложных показаний Конгрессу, оказании давления на свидетелей и воспрепятствовании правосудию.

«Большую часть контента, который публиковался сетью, составляли материалы, посвященные Роджеру Стоуну – авторы хвалили его политическую хватку, защищали его от уголовных обвинений и требовали его помилования», – говорится в отчете, подготовленном по заказу Facebook агентством Graphika.

Социальная сеть также cообщила об удалении 72 учетных записей и 35 страниц в Facebook, связанных с украинским рекламным агентством Postmen DA. Часть аккаунтов, входящих в эту сеть, была удалена за разжигание ненависти. Эта сеть была особенно активной во время президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов публиковали политические мемы и другой контент, посвященный, в том числе, Крыму, НАТО, украинской экономике, внутренней политике, выборах и кандидатам в президенты, в том числе, о Владимире Зеленском, Юлии Тимошенко и Петре Порошенко.

В общей сложности на рекламу и продвижение этих аккаунтов было потрачено 1,93 миллиона долларов.

Facebook также заблокировал сеть мошеннических аккаунтов, связанных с бразильской Социал-либеральной партией и сотрудниками компаний, принадлежащих президенту Бразилии Жаиру Болсонару и его союзникам.

Сеть состояла из аккаунтов, которые вели личности, изображавшие из себя вымышленных репортеров и публиковавшие новости о выборах, политические мемы, расследования о представителях оппозиции, журналистах и пандемии коронавируса. О существовании сети руководство Facebook узнало из сообщений бразильской прессы и от представителей парламента страны.