 

Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине

09.07.2020, 5:37, Разное

Юлия Тимошенко боится, что в будущем Украина начнет импортировать все необходимое для жителей страны. Уже сейчас в Незалежную завозят овощи и фрукты. Хотя Украина обладает уникальной землей, на которой можно все это выращивать.

Глава партии “Батькивщина” заявила, что сейчас ее команда разрабатывает антикризисный план. В документах будут изложены все необходимые для выхода из сложившейся ситуации действия. Также Тимошенко уверена – скоро люди поймут, что им лгали.

“Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах”, – сказала Юлия Владимировна.

Депутат также добавила, что к власти пришли люди, которые на самом деле являются марионетками.

Кроме того, Тимошенко отметила, что Зеленский продолжает политику предыдущего президента Петра Порошенко. Нынешний лидер страны даже не поменял кадры. Такое замечание также недавно сделала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. Она уверена – Зеленский ввел в заблуждение своих избирателей, пообещав “новые лица” во власти.



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