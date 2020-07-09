Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии

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09.07.2020, 5:37, Разное

С самого начала предвыборной гонки в Белоруссии определились три главных оппонента Александра Лукашенко: экс-банкир Виктор Бабарико, бывший дипломат Валерий Цепкало и политический активист Светлана Тихановская. Однако первый задержан и до сих пор находится в СИЗО, второго не допустили до выборов, а третьей поступили угрозы с требованием снять свою кандидатуру.

На популярность альтернативных кандидатов и серию антиправительственных акций в республике Лукашенко отреагировал жестко. По стране прокатилась волна задержаний, президент оскорбительно высказался о митингующих и призвал армию и правоохранительные органы не допустить беспорядков.

Но Лукашенко может пойти еще дальше, считает Елисеев. По его мнению, если глава государства не будет уверен в своей победе, то ближе к 9 августа может перенести выборы президента Белоруссии – 2020. Эксперт не исключил и ввода режима чрезвычайного положения.

Как реагируют на кортеж Лукашенко. Всеобщая солидарность. pic.twitter.com/gKQ4NRRYTq

— Анатоль Наўмовіч (@naumpag) July 4, 2020

В таком случае Лукашенко рискует отношениями с Западом, которые он последние несколько лет начал восстанавливать. Елисеев считает, что США и ЕС уже убедились в том, что честных выборов в Белоруссии не будет.

Политолог не исключил и введения новых санкций против руководства республики. Это может быть заморозка финансовых средств отдельных представителей белорусской власти, запред на въезд и прочее.

В то же время Елисеев призвал учитывать фактор геополитической борьбы Запада и России за влияние в республике. США и Евросоюзу невыгодно отдалять Минск от себя и подталкивать его в сторону Москвы. Из-за этого вероятность введения новых западных санкций против режима Лукашенко сильно уменьшается, сказал эксперт в интервью порталу “Белорусский партизан”.



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