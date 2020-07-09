Мнение: Ажиотаж на Китайгороде

09.07.2020, 5:30, Разное

На удивление весело и многолюдно прошла сегодня моя “Среда в Шоколаднице”! Видимо, народ в самом деле истосковался в карантинах по общению. Прихватил с собой десяток книжек – практически все разошлись! К вечеру народу собралось столько, что пришлось столики сдвигать. Приятно, черт возьми! Спасибо еще раз всем, кто пришел – был очень рад, здорово получилось!

Как всегда – круг моих читателей поразительно широк. Был и “яблочник” из Калининграда, и корреспондент “Независимой газеты”, и супружеская пара – психолог и историк – давних моих друзей по Фейсбуку, и молодой парень – аналитик рынков, и нынешний либертарианец – давний участник моей Бесплатной партии… Круто! Ажиотаж, в общем, как в первые недели, когда книжка только вышла.

Конечно, кое-что изменилось. Прежде всего – сама “Шоколадница”. Во-первых, несмотря на вполне рабочую среду – посетителей было раза в два меньше привычного по “доковидным” временам. Во-вторых (на это обратил внимание старый френд-мехматянин) – народ в кафе в основном ПИЛ: чай, коктейли, кофе или пиво. А ведь раньше в такое время – вечером после трудового дня – в кафе в основном ЕЛИ! Черт, а ведь правда…

И сама “Шоколадница”, выйдя после ковида, как-то опростилась: на столах вместо прежнего шикарного меню – в виде альбома глянцевых фото всяких завлекательных блюд – простецкий листок чуть ли не папиросной бумаги огромного формата в два цвета: на одной стороне – еда, на обороте – напитки. Причем из еды чуть ли не основное блюдо – ПЕЛЬМЕНИ! В “Шоколаднице”! Довел страну Путин…

Просидели веселой компанией почти до закрытия заведения в 11 вечера. Думал ограничиться одним разом – но, похоже, в следующую среду надо будет повторить. Народ нуждается в “Эмпатии”!

Да, кстати: назло всем врагам сидели без всяких масок и перчаток. Как, впрочем, и почти все другие посетители кафе. Москва вообще очень беспечно относится к ковиду – хотя за столом, конечно, мы и его обсудили тоже. Зачем и собираться, если не обсуждать всякое такое на злобу дня?