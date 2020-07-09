 

Сегодняшнее “государство” в РФ – это стыдливый эвфемизм. Государство давно сгнило изнутри и лежит в трухе. Мы в заложниках у воров и убийц

09.07.2020, 5:30, Новости дня

Трудно придумать что-нибудь нагляднее для описания путинского времени, чем судьба двух Иванов – отца и сына Сафроновых, честных людей, журналистов, патриотов своей страны… Старший убит (исполнители инсценировали самоубийство), младший оклеветан и задержан по обвинению в государственной измене. Заказчики этих мерзостей обитают, с большой вероятностью, неподалеку друг от друга, в одних и тех же властных коридорах… Можно предполагать и близкие мотивы: месть или опаска разглашения собственных преступлений.

Вынужден повторить в сотый раз: сегодняшнее “государство” – это стыдливый эвфемизм. Государство давно сгнило изнутри и лежит в трухе. Мы в заложниках у воров и убийц, захвативших государственные инструменты. И если кого-то из нас еще не посадили или не убили, то только потому, что им это еще не показалось целесообразным.

На вопрос “что делать?” отвечаю со всем отчаянием: не знаю. Но вот чего точно не надо делать – так это уговаривать себя, что мерзкое время, в котором мы пытаемся жить, как-то само собой пройдет и рассеется, превратится во что-то более или менее терпимое… Не пройдет. Не рассеется. И будет только ужесточаться, по мере вымывания остатков народной эйфории…

Повторяю: у них просто нет другой повестки для нас, кроме силовой. Они проиграли все, кроме возможности лгать, воровать и наказывать тех, кто мешает им это делать. Они подрагивают в “сознанье беззаконья своего”. Торопливое объявление Путина пожизненным правителем было игрой ва-банк и развязало им руки: назад дороги нет. А демонстративный жесткач, разумеется, поможет положить вниз лицом остатки общества. Этим они сразу и занялись.

Журналисты – те, кто ежедневно мешает им лгать и воровать, – в серьезной группе риска. Мы должны крепко взять это в голову и жить дальше в соответствии с этим ясным пониманием. А там уж персональный выбор каждого – бороться ли, ссучиваться, маргинализироваться, уезжать, учиться проходить между струйками… Никому не советчик.

Впрочем, один хороший совет прозвучал давно на одном из прошлых витков российского беспредела: главное – не теряйте отчаяния.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Разработан новый метод лечения медуллобластомы у детей

30.06 / Аризона снова закрывается

07.06 / “Полиция” Севастополя просит граждан помочь найти мальчика, пропавшего в декабре 1979 года

29.06 / Под Приштиной сербы отметили праздник, посвященный победе над турками

04.07 / Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, – иранско-венесуэльский. Режим будет держаться на насилии и порожденном им страхе

26.05 / Лавров: РФ не будет устраивать истерику из-за выхода США из ДОН

11.05 / Водолацкий ответил Климкину, “запретившему” России отмечать День Победы

20.05 / Автокинотеатры появятся в Москве, Петербурге и Казани

19.06 / В США оценили шансы обмена Уилана на россиян

18.05 / BI – больнее всего безработица ударила по малообеспеченным американцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска