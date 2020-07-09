 

США не захотели брать пример с Рузвельта и Литвинова

09.07.2020, 5:30, Новости дня

Россия не получала от США позитивной реакции на предложение обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Москва выступает за урегулирование «длинного списка проблем», которые есть в отношениях РФ и США, чтобы «расчистить площадку для «строительных работ» по восстановлению» связей между двумя государствами, передает ТАСС.

Россия уже давно предлагает США «обменяться письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга». В качестве «образца» Антонов указал на «обмен личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым при восстановлении дипотношений в 1933 году».

Россия выразила готовность «вновь предоставить такие гарантии». В июне российская сторона направила в Госдеп «проект такого письма». Однако «позитивной реакции» США пока не продемонстрировали.

Напомним, МИД РФ заявил об инертности США в вопросе улучшения отношений с Москвой.



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