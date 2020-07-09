Ахеджакова вспомнила опасения мамы Ефремова, что ее сына посадят в тюрьму

09.07.2020, 5:30, Разное

Актриса Лия Ахеджакова рассказала, как мать устроившего ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова переживала, что ее сына посадят в тюрьму. Сама 81-летняя Ахеджакова уверена, что за всем происходящим стоит некий «режиссер».

По словам Ахеджаковой, знакома с Михаилом Ефремовым она уже продолжительное время, первая встреча у них произошла, когда актер был подростком. Знала она и его родителей, а с мамой Ефремова поддерживала связь до самой ее смерти. Она и призналась актрисе, что переживала за судьбу сына, предполагая его насильственную смерть или тюремное заключение.

Сейчас Лия Ахеджакова беспокоится за дальнейшую судьбу Михаила Ефремова. Она следит за людьми, которые независимо ведут расследование, считая, что аварию мог устроить «режиссер». Результаты экспертизы показали, что в крови актера присутствовали следы не только алкоголя, но и запрещенных веществ, их, по мнению Ахеджаковой, Ефремову могли незаметно подсыпать.