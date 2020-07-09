Вслед за Латвией трансляции телеканалов RT запретили в Литве

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09.07.2020, 5:26, Разное

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению запретила трансляции нескольких телеканалов группы RT. О решении надзорного органа сообщает ТАСС.

Под запрет попали пять телеканалов группы: RT, RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Регулятор объяснил свое решение тем, что Евросоюз ввел санкции против Дмитрия Киселева. Телеканалами RT руководит Маргарита Симоньян, но они входят в холдинг МИА «Россия сегодня», который, в свою очередь, возглавляет Киселев.

Сейчас прекращение вещания RT уже обсуждают в Эстонии, а ранее аналогичное решение приняли в Латвии. Национальный совет страны по электронным СМИ запретил вещание семи телеканалов RT, также объяснив это введенными против Киселева санкциями. Тогда глава холдинга и ведущий «России 1» обвинил регулятор в «глупости» и «русофобии» и потребовал вернуть RT в эфир. И он, и Маргарита Симоньян утверждали, что латвийские власти якобы перепутали RT и МИА «Россия сегодня».

«Дмитрий Киселев не возглавляет Russia Today, не имеет отношения к Russia Today. Дмитрий Киселев возглавляет МИА «Россия сегодня». Они, наверное, в Google просто забили «Россия сегодня», и им перевело «Russia Today». Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу», — прокомментировала происходящее Симоньян.

Источник: Новая газета



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