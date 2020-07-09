Euronews – показы моды от кутюр из-за пандемии тоже перемещаются в онлайн-пространство

09.07.2020, 5:18, Новости дня

Из-за карантинных ограничений в связи с коронавирусом модные показы в этом году перемещаются в виртуальное пространство, а всемирно известные дома моды изобретают способы выживать в новой реальности. Но даже в таких сложных условиях Неделя моды в Париже, которая проходит сейчас онлайн, задаёт очень высокую планку новым тенденциям и творческим поискам, передаёт Euronews.

Неделя высокой моды в Париже на этот раз из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-режиме. В этом году не было пока ни одного показа — многие дизайнеры и креативные руководители модных домов предпочли представить свои коллекции «Осень/зима — 2021» в нестандартном формате, проявив завидную изобретательность.

Сейчас поклонники haute couture открывают для себя новинки моды с помощью интернета.

ДИАНА ПЕРНЕТ, модный критик: Когда смотришь на это дома, ощущения другие. Однако, как я уже говорила в Академии изящных искусств в Антверпене — когда я смотрела это по своему компьютеру, то была полностью увлечена! Так что речь не о том, что это что-то невозможное. Это вопрос инноваций и творчества.

Ливанский дизайнер Джордж Хобейка представил фильм с показом своей новой коллекции «Осень/зима — 2021. Мадам президент». Он описывает её как «проблеск новой эры устремлений, когда женщины и мужчины объединяют свои силы, чтобы потребовать уважения, равенства и лучшего будущего».

Однако для всех модных домов на сегодня главным остаётся вопрос выживания.

МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ, креативный директор Dior: Риск для всей индустрии моды очень высок. Я чувствую большую ответственность — потому что в любом случае, я знаю, насколько эта отрасль важна для таких стран, как Франция и Италия. Я прекрасно понимаю, что это важно для наших цепочек поставок — например, наши ателье. Мы крупная компания с 7000 сотрудников. Поэтому я думаю, что нам нужно серьёзно работать и пытаться дать надежду на будущее.

И даже в таких условиях Dior установил очень высокую планку в рамках онлайн-недели моды в Париже, представив 15-минутный короткометражный фильм с русалками и нимфами, снятый режиссёром Маттео Гарроне. В коллекцию по мотивам Théâtre de la Mode вошли 37 миниатюрных нарядов.

Дата выхода в эфир 07 июля 2020 года.