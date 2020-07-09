Мнение: Разглашение гостайны в СССР

09.07.2020, 4:25, Разное

На просторах соцсетей наткнулся на забавную историю, как произошло разглашение самой что ни на есть жуткой гостайны в помешанном на секретности СССР. Причем мы все, кто жил в те времена, про это разглашение знали – просто не хватало мозгов понять, что это именно ОНО.

Речь о городе Учкудук, а точнее – а соответствующей песне, которая гремела в свое время из каждого утюга по всему Союзу. “Учкудуууук – три колодца…” Ну, все совки помнят – это был суперхит. Что интересно – УЗБЕКСКОЙ группы “Ялла”. И где ж там тайна, спросите вы? А она – прямо в тексте.

Любой в Учкудуке расскажет старик

Как город-красавец в пустыне возник.

Как в синее небо взметнулись дома… и т.д.

Простой ведь вопрос: а, собственно, какого рожна посреди пустыни Советы стали делать город? ЗАЧЕМ?! Это ж огромные затраты: тянуть туда коммуникации, бурить воду, возводить “с нуля” дома… Нахрена они это затеяли, делать, что ли, нечего? Если все-таки взялись – видимо, там у них что-то ОЧЕНЬ ценное!

Угу. И ценное, и секретное. В окрестностях Учкудука – месторождение УРАНА.

Где у Советов урановые шахты – тайна, над которой совок трясся со страшной силой. Наверно, не одного тогдашнего сафронова доблестные “органы” посадили за “разглашение”. И вот так, походя, веселые рифмоплеты, сочиняя подоспевшую халтурку от братских азиатов, навели на след всех, у кого были глаза и уши. Такой вот “Город-красавец”. А песня отличная, переслушал с удовольствием. Да и шли бы все “органы” с их идиотскими “тайнами”!