Саакашвили: Пьем с Березовским, в два часа ночи он говорит: “Хочу жениться на этой девушке. Устройте мне церковную свадьбу”. Разбудили епископа в три часа ночи

09.07.2020, 4:23, Новости дня

Бизнесмен Борис Березовский хотел обвенчаться в Грузии с любимой женщиной, об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Свадьбу пытались устроить во время одного из визитов Березовского.

“Мы в два часа ночи пьем, и он говорит: “Вот эта девушка. Я хочу на ней жениться. Вы можете мне устроить?” Ну я же гостеприимный хозяин – правильно? “Ну ладно, давай собирать свадьбу”. Моя секретарша стала ее свидетельницей, должна была быть. Наш депутат стал его свидетелем. Он говорит: “Только церковная свадьба”. – “Иди договорись с епископом местным”. И он пошел. Был епископ такой Димитрий. В три часа ночи ему позвонили в дверь, тот открыл дверь, видит – сам дьявол во плоти, Березовский стоит. Такое было про него представление тогда”, – отметил Саакашвили.

По его словам, священник открыл главный храм, чтобы обвенчать российского бизнесмена.

Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив. Читайте полную версию интервью

“Уже накрыт стол на бульваре. Очень теплая, приятная ночь, уже перерастающая в утро. Их уже ведут к алтарю (я, правда, на свадьбу не пошел, чтобы особенно в камеру не попадать), и она говорит: “Я без своих родителей из Поволжья никуда”. В последний момент просто сбежала. Ну, такие истории тоже бывают”, – рассказал экс-президент Грузии.

Борис Березовский – российский предприниматель и политик, мультимиллионер. В 2004 году, по некоторым данным, финансово поддержал Оранжевую революцию в Украине. В 2008-м состояние Березовского было оценено в $1,3 млрд. В 2009 году российским судом был заочно приговорен к 13 годам заключения. Был трижды женат, отец шестерых детей. Пережил шесть покушений. 23 марта 2013 года найден мертвым в своем доме вблизи Лондона. Обстоятельства его смерти доподлинно не установлены.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube