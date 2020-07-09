Их разыскивает Лондон

09.07.2020, 4:20, Разное

Впервые после выхода из ЕС Британия ввела санкции против иностранных жителей и организаций, которые обвиняются в серьезных нарушениях прав человека.

С момента объявления о введении санкций в парламенте страны британские активы «реципиентов» (всего 49 имен) были заморожены, им запрещен въезд в страну.

Санкции затронули 25 россиян, причастных к пыткам и смерти в тюрьме юриста Сергея Магнитского, который вскрыл масштабные хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованный российскими чиновниками и силовиками, после чего был обвинен в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и арестован.

Самые громкие имена нынешней российской части списка:

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин (его ведомство не смогло обеспечить эффективное расследование действий должностных лиц в связи со смертью Магнитского),

бывший заместитель генерального прокурора Виктор Гринь,

бывший замглавы МВД Алексей Аничин,

врачи, работавшие в московских тюрьмах, где содержался Магнитский,

судья, утвердивший его арест и длительное содержание под стражей,

сотрудники МВД, следователи и др.

Среди других попавших под санкции — 20 подданных Саудовской Аравии, причастных к зверскому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства королевства в Стамбуле, два высокопоставленных генерала из Мьянмы, причастных к убийствам и систематическому жестокому насилию в отношении народа рохинджа и других этнических меньшинств, а также две структуры, замешанные в организации рабского труда, пыток и убийств в северокорейских «ГУЛАГах».

Свечи рядом с портретом убитого журналиста Джамаля Хашогги. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Доминик Рааб так и сказал на заседании парламента: gulages — еще одно слово, подаренное Россией миру.

До выхода из Евросоюза (31 января с. г.) Великобритания следовала режимам санкций ЕС. Это обязательство истекает вместе с окончанием переходного периода (1 января 2021 года). Рамочный закон о санкциях и противодействии отмыванию денег для постбрекситной Британии был принят в 2018 году.

Правительство разработало и представило депутатам на рассмотрение широкий перечень правил, которыми отныне предлагает руководствоваться при последующей работе с санкциями в части защиты прав человека. Включение в списки, по мнению Кабинета министров, должно служить сдерживанию или привлечению к ответственности за такого рода преступления. Британия отныне утверждает приоритет таких тем, как свобода СМИ, борьба с современным рабством, предотвращение сексуального насилия в условиях конфликта или в связи с ним, свободу религии или убеждений, предотвращение пыток и защиту правозащитников. Значение для попадания под санкции будут иметь масштабы и характер нарушений прав человека. Важное значение придается расширению применения санкций путем взаимодействия с международными партнерами Соединенного королевства на основе взаимопонимания.

Доминик Рааб. Фото: Reuters

Выступая в парламенте, Доминик Рааб заявил, что Великобритания посылает «очень четкий сигнал»: «те, у кого на руках кровь, головорезы на службе у деспотов, приспешники диктаторов не смогут свободно провальсировать (так в речи. — Е. Д.) в эту страну, чтобы скупить недвижимость на Кингзроуд (самый центр Лондона. — Е. Д.), или совершить рождественские покупки, или отмывать грязные деньги через британские банки или финансовые учреждения».

Британия «готова платить свою цену за приверженность этой идее», сказал Рааб накануне заседания парламента. Действительно, Саудовская Аравия является традиционным стратегическим партнером Великобритании. Несмотря на это, в санкционном списке фигурируют бывший высокопоставленный королевский помощник Сауд аль-Кахтани, бывший заместитель главы военной разведки Ахмед аль-Асири, бывший личный телохранитель наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, старший офицер разведки Махер аль-Мутреб.

«Потенциальная возможность конфликта с такими дипломатическими союзниками, как Саудовская Аравия, и возможность возмездия очевидны», — признает леволиберальная Guardian.

В то же время ряд обозревателей и депутатов отметили, что в отношении китайских руководителей, причастных к репрессиям против уйгуров, а также тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека в Гонконге, сохраняется «замечательное молчание» (режим британских санкций был обнародован через неделю после того, как Китай принял масштабный закон о национальной безопасности Гонконга, призванный усилить контроль Пекина над территорией).

Влиятельная Financial Times, ссылаясь на мнение главы британского МИДа, полагает, что режим санкций может быть расширен уже в этом году за счет таких очевидных тем, как коррупция, притеснение журналистов и правозащитников, жестокое обращение с людьми в связи с их религиозными убеждениями.

Нынешний акцент на деле Магнитского Guardian относит на счет личной энергии Доминика Рааба, который с 2012 года занимается продвижением темы возмездия за смерть юриста.

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В 2012 году конгресс США принял знаковый «закон Магнитского», который запретил 18 российским чиновникам, причастным к его гибели в тюрьме, въезд в США и отказал им в доступе к американским банковским услугам. В ответ российские власти додумались запретить усыновление российских сирот американскими семьями.

Впоследствии аналогичный «закон Магнитского» приняли страны Балтии, Канада и Косово. На очереди рассмотрение санкционных мер Австралией и ЕС.

Официальная оппозиция Ее Величества, как называется вторая по величине партия в парламенте, которой уже 10 лет являются лейбористы, приветствовала санкционный список, попеняв, правда, правительству на изрядную проволочку.

«Народная» оппозиция в социальных сетях ожидаемо потребовала «ввести санкции» против собственно членов Кабинета министров: за провалы в борьбе с Ковид-19 (сегодня число его жертв в Великобритании оценивается в 65 тысяч человек) и за почти неизбежный выход из Евросоюза без договора. Многие, поддерживая санкции в принципе, сожалеют, что, уйдя из ЕС, Британия резко утратила свое влияние, и высмеивают попытки правительства приучить к словосочетанию «Глобальная Британия» (Global Britain): «Попробуете раскатать Британию, чтобы хватило на «глобальную», и получите очень тонкий блинчик».

Евгения Диллендорф

Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании