ERR – эстонские фермеры подсчитывают убытки из-за медлительности властей

09.07.2020, 4:14, Новости дня

Правительство Эстонии наконец решилось разрешить въезд иностранным сезонным рабочим для сбора урожая. Но для фермеров эти долгие раздумья оказались роковыми: местные безработные, которые должны были прийти им на помощь по задумке политиков, фактически отказались работать на полях. В результате около 70% урожая клубники, созревшей раньше срока, уже потеряно. А фермерам приходится раздавать ягоды по символической цене в один евро за килограмм, чтобы хоть кто-то согласился собирать их для себя, передаёт ERR.

Производители клубники подсчитывают убытки: вчерашнее решение правительства, позволившее иностранным сезонным рабочим въезжать в Эстонию, для них оказалось принятым слишком поздно. Наша съёмочная группа проверила ситуацию на полях.

Недавняя жара ухудшила и без того плачевное состояние клубничных полей. Ягоды созрели раньше предполагаемого срока — а безработные, которые, по оценкам политиков, «могли бы помочь» фермерам собрать урожай, так и не пришли…

ИВАР ЛЕПП, фермер: Если сказать коротко, то картина весьма печальна: большая часть урожая останется в этом году на полях. С рабочей силой всё непросто. К Иванову дню у нас были уже все договорённости, найдено нужное количество человек — но как только пришло время работать, большинство отказалось. Даже на звонки не отвечали! Мы не понимаем, в чём дело: ведь по вопросу оплаты труда споров не было, и условия всех устраивали.

По предварительным подсчётам, Лепп потерял как минимум 70 процентов урожая. Для предприятия, да и его собственной семьи — это колоссальные финансовые потери. Не спасает ситуацию и принятое вчера правительственное решение пустить в страну иностранных работников. По словам фермера, для производителей клубники «поезд уже ушёл» — до момента, когда остатки урожая погибнут, остались считанные дни.

ИВАР ЛЕПП: Радует лишь то, что у тех, кто выращивает овощи или выводит молочный скот, положение будет лучше.

Фермерам не осталось ничего лучше, кроме как запустить специальное предложение: собирай клубнику для себя — и плати один евро за килограмм! И это сработало: с начала июля на этих полях побывали жители практически со всей Эстонии, а тартуские любители ягод даже организовали специальный автобус.

Хотя особой выгоды акция ферме не принесёт, Лепп уверяет, что это — единственный способ хоть как-то спасти ещё не сгнившую клубнику.

Дата выхода в эфир 07 июля 2020 года.